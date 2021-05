GlobeAir und Sea Cloud kooperieren

GlobeAir bietet in Kooperation mit der Hamburger Reederei Sea Cloud ab diesem Sommer europaweit direkte Flugverbindungen zu den drei Großseglern Sea Cloud, Sea Cloud II und Sea Cloud Spirit an. Die Gäste von Sea Cloud Cruises können künftig schnell, sicher und sehr komfortabel zu ihrem Segelurlaub anreisen. Das haben die beiden Unternehmen für die bald beginnende Saison vereinbart, wie GlobeAir in einer Aussendung bekannt gab.

GlobeAir fliegt Passagiere vom Wunsch-Airport in der Heimat zu dem Regional- oder Verkehrsflughafen, der dem Ausgangspunkt der gebuchten Reise am nächsten liegt. Der Flugwunsch wird direkt von den Sea Cloud Cruises-Vertriebspartnern an GlobeAir weitergeleitet und innerhalb von 10 Minuten erhalten die Kunden ein Angebot. Sich als Gast den Privatjet-Service zu sichern, ist einfach: Es reicht vollständig aus, den Flugwunsch bei der Buchung im Reisebüro anzugeben. Sea Cloud Cruises und GlobeAir kümmern sich dann um die Organisation der Verbindung und weitere Wünsche der Passagiere, heißt es in der Aussendung.

Die Kooperation der beiden Unternehmen ist aus den strategischen Überlegungen für einen optimalen Neubeginn der außergewöhnlichen Segelreisen entstanden. Während der Linienflugverkehr als Folge der Corona-Pandemie noch für längere Zeit eingeschränkt sein wird, erwartet GlobeAir nach eigenen Angaben für 2021 einen Zuwachs von bis zu 20 Prozent bei den Buchungen gegenüber dem Vorjahr im Segment Entry-Level-Jets.

Neben der einfachen Logistik, 24/7 Kundenbetreuung und der enormen Zeitersparnis durch die Reise mit dem gewissermaßen eigenen Jet ist der Sicherheitsaspekt ein wesentlicher Grund für das neue Angebot. Vom Start des Fluges bis zur Ankunft auf dem gebuchten Schiff bleiben die Passagiere ausschließlich im Kreis ihrer persönlichen Mitreisenden, mit denen sie gemeinsam die Zeit an Bord der Sea Clouds verbringen möchten. Dank der 15-Minuten-Abfertigung an Privatjet-Terminals können die Passagiere so die Enge und die langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen und am Check-In vermeiden. Mit nur 20 Berührungspunkten – im Gegensatz zu ca. 700 mit einer kommerziellen Airline – bietet GlobeAir - nach eigenen Angaben "die sicherste Option in Zeiten wie diesen zu reisen".

GlobeAir sieht in dieser Kooperation mit Sea Cloud Cruises die Chance neue Kunden für das Nachhaltigkeitskonzept #WeArePlanetA zu gewinnen. Die Flüge sind für Sea Cloud Gäste klimaneutral: GlobeAir kompensiert die CO2-Emissionen über Ausgleichsprojekte der schweizerischen carbon-connect-AG. Weil die Fluggesellschaft für mehr als 900 Airports und Regionalflughäfen in Europa zugelassen ist, kann das österreichische Unternehmen die Gäste der Sea Clouds fast bis ans Schiff bringen. Die bequeme und schnelle Anreise entspricht dem Ziel der Reederei, ihren Gästen ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten.

Über GlobeAir

Mit einem - laut eigenen Angaben - Marktanteil von mehr als 50 % fliegt GlobeAir an Europas Spitze und bietet Passagieren ad hoc Flüge inklusive Premium Experience an. GlobeAir ist 24/7 erreichbar und verbindet mit 20 eigenen Jets Geschäftsmetropolen wie London, Genf, Zürich, Paris, Nizza oder Mailand mit kleinen nur schwer erreichbaren Flughäfen wie St. Moritz oder Lugano und weiteren 976 Destinationen.

Charter Preis ab € 4.200, Last Minute Angebote ab € 590.

(red / Globeair)