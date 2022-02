GlobeAir startet four.beyond

Mit der neuen Kooperation startet four.beyond das “Qualitäts Urlaubs Experten“ Bundnis (Deutschland/Österreich/Schweiz) eine - nach Angaben von Globeair - einzigartige Premium Allianz für eine sichere,flexible,verlässliche Fluganreise.

Rund um das bewährte Tourismus-Experten-Team four.beyond („Mastermind-Damen“ Tracy Neureuther,Katharina Herbst und Natasa Manic) wurde diese neue Exklusive Premium Partnerschaft mit Dieter Pammer (Director Business Developemt GlobeAir) erstellt und für den Einstieg in das Luxury-Travel Segment vorbereitet, betont GlobeAir in einer Pressemitteilung.

“Mit diesem Produkt senden wir ein innovatives Signal wie man touristische Erfahrung & Premium Know-How und sichere & verlässliche Flugkompetenz in den Reisemarkt bringen kann“, sagt Dieter Pammer von GlobeAir.

Während der Linienverkehr als Folge der Corona-Pandemie noch für längere Zeit eingeschränkt sein werde, erwartet GlobeAir für 2022 einen Zuwachs von bis zu 30% bei den Buchungen gegenüber dem Vorjahr im Segment Entry-Level-Jets.

Neben der einfachen Logistik 24/7 Kundenbetreuung und der enormen Zeitersparnis duch die Reise mit dem gewissermaßen eigenen Jet sei der Sicherheitsaspekt ein wesentlicher Grund für das Anbebot der four.beyond Allianz, unterstreicht Pammer.

Dank der 15 Minuten Abfertigung an Private Jet Terminals würden die Passagiere so die Enge und die langen Schlangen vor der Sicherheitskontrollen und am Check-In vermeiden können. Mit nur 20 Berührungspunkten – im Gegensatz zu ca. 700 mit einer kommerziellen Airline – bietet GlobeAir die sicherste Option in Zeiten wie diesen zu reisen, gibt sich der Manager überzeugt.

GlobeAir kompensiere zudem die CO2-Emissionen über Ausgleichsprojekte der schweizerischen carbon-connect-AG. Weil die Fluggesellschaft für mehr als 900 Airports und Regionalflughäfen in Europa zugelassen sei, könne das österreichische Unternehmen die Gäste der Premium Alliance four.beyond zu allen Leisure Hot Spot’s & Urlaubsregionen bringen. Die bequeme sichere verlässliche schnelle Anreise entspreche dem Ziel der Premium-Travel-Alliance ihren Gästen ein außergewöhnliches Reiseerlebnis bieten zu können.

(red / GlobeAir)