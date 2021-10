Kuoni und GlobeAir intensivieren Partnerschaft

Der Wunsch nach Privatsphäre und größtmöglicher Flexibilität bei der Umsetzung von Reiseplänen zählt zu den Touristik-Trends, welche durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurden. Der Nachfrage von anspruchsvollen Reisegruppen nach individuellen Reiseoptionen begegnen Kuoni und die auf «Charterflüge on demand» spezialisierte GlobeAir emeinsam. Schon vor der Corona-Pandemie initiiert, erfährt die Partnerschaft mit den sinkenden Reisehürden nun einen Neustart, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden Unternehmen.

Von GlobeAir durchgeführte «Charterflüge on demand» erlauben höchsten Komfort, schnelle Boardingprozesse, die Möglichkeit, auch kleinere Flughäfen anzusteuern sowie abgestimmte Transferlösungen. Sie sind zentraler Bestandteil der exklusive Flüge, Unterkünfte und Schiffe umfassenden Produktlinie «Private Collection by Kuoni». Mit ihr spricht Kuoni gezielt anspruchsvolle Paare, Familien und Reisegruppen jeder Grösse an, die beim Reisen unter sich bleiben möchten. Mit der weitgehenden Wiedererlangung der Reisefreiheit unter 3-G-Bedingungen verleihen Kuoni und GlobeAir ihrer im Corona-Jahr lancierten Zusammenarbeit nun neuen Schub. Eine Neuauflage der Broschüre «Private Collection by Kuoni» unter anderem mit der Präsentation des GlobeAir-Angebotes ergänzt das Katalog-Portfolio der Reisebüros von Kuoni und ihren Partnern. Höhepunkt einer Reihe weiterer gemeinsamer und kanalübergreifender Marketingaktivitäten bildet ein in den kommenden Monaten geplanter Kundenevent, heißt es.

Dieter Pammer, Director Business Development GlobeAir, ergänzt: «Mit der Premium Marke Kuoni haben wir den perfekten Reisepartner für unsere touristischen Pläne weltweit gefunden. Durch die gemeinsame Kreation der Private Collection ermöglicht die Kooperation die bestmögliche Reiseflexibilität für Kundinnen und Kunden. Mit unserer 24/7 Customer Care Betreuung möchten wir das Ferienerlebnis ganz speziell auf ihre Bedürfnisse ausrichten und kümmern uns um alle Sonderwünsche.»

(red / Kuoni / GlobeAir)