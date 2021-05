KLM baut Langstrecken-Angebot weiter aus

Nach den zuvor angekündigten Erweiterungen in Europa für den Sommer 2021 wird KLM zu Beginn seines Winterplans (31. Oktober 2021 bis 26. März 2022) auch neue Ziele in sein Interkontinentalnetz aufnehmen. Dies steht im Zusammenhang mit der Strategie von KLM, zunächst das Netzwerk zu erweitern, in dem die Wiederherstellung am schnellsten erfolgt, und den Kunden die größtmögliche Auswahl an Zielen zu bieten. Zu den neuen Zielen gehören Mombasa, Orlando, Cancun, Bridgetown, Port of Spain und Phuket.