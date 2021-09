KLM bedient diesen Winter weitere US-Destinationen

Dank der jüngsten Lockerung der Reisebeschränkungen darf KLM Royal Dutch Airlines in diesem Winter zusätzliche Flüge zu Zielen in den USA anbieten. Die USA haben kürzlich - wie von Austrian Wings berichtet - angekündigt, dass ab Anfang November geimpften Reisenden aus der EU und Großbritannien die Einreise in die USA gewährt wird.