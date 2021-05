Serbien flottet nach fast 60 Jahren MiG 21 aus

Mit einem Festakt hat die serbische Armee am Militärflugplatz "Milenko Pavlovic" in Batajnica ihre letzte MiG 21 feierlich verabschiedet. 58 Jahre lang flog der markante Einstrahler in Serbien, zunächst im Rahmen der Nationalen Volksarmee Jugoslawiens, später bei den serbischen Luftstreitkräften. Nach dem Zerfall Jugsloawiens hatte Serbien insgesamt 31 MiG 21 übernommen, von denen zuletzt allerdings kaum noch welche flugfähig waren. Das Rückgrat der serbischen Luftwaffe bilden damit nun die etwas mehr als ein Dutzend gebrauchten MiG 29.

Über die Airbase "Milenko Pavlovic"

Der Militärflughafen Batajnica war jahrzehntelang MiG 21 Stützpunkt der Jugoslawischen Volksarmee und wurde nach dem Ende des Vielvölkerstaates von den serbischen Luftstreitkräften übernommen. Im Oktober 2019 erhielt der Flugplatz den Namen "Milenko Pavlovic". Pavlovic war ein serbischer Kampfpilot, der sich am 4. Mai 1999 ganz alleine einem großen Verband von NATO-Flugzeugen entgegen warf, die zuvor Valjevo bombardiert hatten. Dabei wurde er im Gefecht von zwei US-amerikanischen F-16 abgeschossen. Ursprünglich war ein jüngerer Pilot für den Einsatz vorgesehen, doch der 39-jährige Pavlovic befahl seinem Kameraden, das Cockpit zu verlassen und rettete ihm so das Leben, bevor er selbst in den Tod flog. Oberstleutnant Milenko Pavlovic hinterließ seine Frau Slavica und seine beiden minderjährigen Kinder Srđan und Nemanja.

(red HP, MD)