Spendenaktion zur Rettung der Hamburger Boeing 707 läuft

Der Hamburger Flughafen hat im Februar bekannt gegeben, dass die Boeing 707 D-ABOD nunmehr endgültig im Juni verwertet werden soll. So sollen noch begehrte Teile in einer Auktion versteigert werden, der Rest dieses liebenswerten Stücks Luftfahrtgeschichte soll unwiderruflich vernichtet werden - Austrian Wings berichtete.

Um dagegen anzukämpfen, starteet der Flugliebhaber, Stephan Schmidt, auf GoFundMe eine Spendenaktion. Die Spendenaktion soll die in 1975 in Hamburg Fuhlsbüttel abgestellte Boeing 707-430 mit dem Kennzeichen D-ABOD vor der Verschrottung retten. Auch ein Verein zur Rettung der Boeing ist in Planung.

“Für den Transport der Boeing 707 vom Hamburg Airport zum finalen Standort benötigen wir eure finanzielle Hilfe”, heißt es unter dem Aufruf. Das Ziel der Aktion ist 150.000 Euro zu sammeln.

Es ist klar, dass Stephan Schmidt nicht der einzige Luftfahrtliebhaber ist, zahlreiche private Enthusiasten unterstützen und teilen den Aufruf weit. Beim Aufruf kamen bis zum Freitgnachmittag durch 41 Spender über 2.000 Euro zusammen. Damit braucht es noch mehr Unterstützung um das Zeil der Aktion zu erreichen und dieses Stück Luftfahrtgeschichte zu retten.

(red / GoFundMe)