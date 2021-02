Verein will Hamburger Boeing 707 retten

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Jene Boeing 707-430, die seit 1975 am Hamburger Flughafen steht, soll verschrottet werden.

Fünf Luftfahrtfans haben sich nun zusammen getan und einen Verein gegründet, um dieses Stück deutscher Luftfahrtgeschichte vor der Schrottpresse zu bewahren.

"Wir haben uns am 03.02.2021 spontan zusammen getan, als der Hamburg Airport öffentlich bekannt gegeben hat, dass die D-ABOD nun endgültig geschreddert werden soll. Noch am gleichen Tag hatten wir ein erstes Konzept entwickelt, wie es gelingen kann, die D-ABOD am angestammten Standort zu erhalten. Wir hatten bereits 3 Stunden nach den ersten Gedanken eine Facebook-Seite installiert, die sofort Resonanz hatte. Nicht nur die Likes kamen schnell in deutlicher Zahl dazu. Auch kamen bereits Mails auf der ebenfalls schnell eingerichteten Mail-Adresse rein. Mails mit Substanz! Mails an denen wir erkennen konnten, es gibt da Leute, die wir in dieser kurzen Zeit erreicht haben. Luftfahrt-Enthusiasten, Spotter, Flugzeugliebhaber, Techniker die diese Maschine lieb gewonnen haben und an ihrem Erhalt interessiert sind. Und täglich kommen Anfragen und neue Angebote. Und es kamen schnell die ersten Anfragen für eine Mitgliedschaft im zu gründenden Verein. Das freut uns am meisten. Es zeigt, dass sich viele direkt am Erhalt der D-ABOD beteiligen wollen. Wir werden alles dafür geben, dass es diesen Verein in Kürze wirklich mit vielen weiteren Mitgliedern geben wird", betonen die Initiatoren.

Interessenten können auch über Facebook mit dem Verein Kontakt aufnehmen.

(red)