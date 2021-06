AUA: Lounges öffnen wieder ihre Pforten

Aufgrund der Maßnahmenlockerungen und einem merklichen Anstieg an Fluggästen zum Sommerbeginn kann Austrian Airlines ab 8. Juli wieder Gäste in der HON Circle Lounge im Schengen-Bereich des Flughafen Wiens (F-Gates) begrüßen. HON Circle wie auch Lufthansa und Swiss First Class Gäste können ab dann wieder täglich von 05:30 bis 22:30 Uhr alle Vorzüge der Lounge genießen. Gemeinsam mit unserem neuen Cateringpartner DoN wurde das kulinarische Angebot für die HON Circle Lounge neu konzipiert. Gäste können sich auf österreichische und internationale Spezialitäten und ein verbessertes Service freuen. Von 04:30 bis 23:00 Uhr steht auch der Austrian Airlines HON Check-in wieder zur Verfügung.