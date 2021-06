Lufthansa fliegt wieder von Salzburg nach Frankfurt

Von Salzburg über Frankfurt in die Welt / Internationales Drehkreuz bietet globale Weiterflugmöglichkeiten / Linien-HUB-Verbindungen sind das „Salz“ im Destinationsmenü / Frankfurt unerlässlich für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Salzburg / Ärzte warnen vor Reisetätigkeit.

Jetzt landete der Kranich nach Corona-bedingter Pause endlich wieder in Salzburg! So frohlockt der Flughafen Salzburg in einer Presseaussendung.

Um 10:25 Uhr brachte die erste Lufthansa-Maschine Urlauber und Geschäftsreisende aus Frankfurt in die Mozartstadt. Kurz vor dem Lufthansa-Comeback startete bereits Eurowings, eine Tochter der Lufthansa, mit zahlreichen Destinationen in ein buntes Sommerflugprogramm. Lufthansa läutet mit der Wiedereröffnung der Flugstrecke Frankfurt-Salzburg als erste Linienfluggesellschaft die Rückkehr des lang ersehnten Hub-Flugverkehrs ein. Ab sofort können Passagiere aus Salzburg, Bayern und den angrenzenden Regionen über das internationale Drehkreuz Frankfurt Reiseziele auf der ganzen Welt ansteuern.

„Nach vielen Wochen und Monaten des Wartens, des Hoffens und des Bangens können wir uns endlich wieder freuen! Europa fliegt wieder und wir sind mittendrin! Lufthansa ist unser langjähriger Premiumpartner wenn es um HUB Verbindungen ab Salzburg geht. Endlich können wir wieder vom weltweiten Star Alliance Streckennetz via Frankfurt partizipieren, das wird neben den touristischen Passagieren vor allem unsere Geschäftsfluggäste freuen“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. „Gerade in und um Salzburg sind viele Wirtschaftszentralen angesiedelt, die dieses Sprungbrett in die Welt dringend benötigen,“ ist Ganghofer überzeugt. Geschäftsbeziehungen leben vom persönlichen Kontakt, daher ist es nach wie vor wichtig, z.B. Niederlassungen in der Ferne erreichen zu können. Gute Fluganbindungen sind für viele Industrie- und Wirtschaftsbetriebe ein entscheidendes Kriterium für die Standortentscheidung.

„Wir freuen uns, dass die wichtige Destination Salzburg wieder Bestandteil unseres Lufthansa Flugplans ist. Passagiere aus Salzburg und der Region haben damit direkten Anschluss an das weltweite Streckennetz der Lufthansa. Auch Urlaubsreisende aus der ganzen Welt werden sich über die wiedereröffnete Verbindung freuen. Die Landeshauptstadt und ihre touristischen Highlights sind jetzt auf kurzem Weg erreichbar,“ so die deutsche Lufthansa. Mit dem Flughafen hat das Bundesland Salzburg einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil, egal ob als Kunst- und Kulturmetropole, als historische Schatzkammer, als touristischer Hotspot oder als Ansiedelungsort für die Wirtschaft. Die Flüge von/nach Frankfurt und weiter in das Lufthansa-Netz sind bereits buchbar und werden im Juli bis zu 10x wöchentlich angeboten. Wenn sich der positive Buchungstrend fortsetzt, werden die Flüge im Laufe des Sommers weiter aufgestockt und wieder 2x täglich angeboten, womit eine noch bessere Konnektivität über den HUB Frankfurt erreicht werden kann. „Jetzt liegt es an den Salzburgern und den bayrischen Nachbarn, dass die Strecke nach Frankfurt wieder mit Leben gefüllt wird und hoffentlich bald noch mehr Frequenzen zur Verfügung stehen werden. Klare Reise-Richtlinien, offene Grenzen und möglichst viele Länder auf der Anlage A der Einreiseverordnung sind für die Luftverkehrswirtschaft und die Menschen ein wichtiges Signal,“ so Ganghofer. Für die Strecke nach Frankfurt ist der Appell des Flughafens ganz klar: Bitte buchen, einchecken, Staus auf den Straßen hinter sich lassen, einsteigen, wegfliegen und nach kurzer Zeit relaxed und ausgeruht in Frankfurt aus- oder umsteigen! Frankfurt ist allerdings erst der Beginn des Linienflug-Comebacks, weitere Destinationen und Airlines werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen! Über das Drehkreuz Frankfurt kommen aber nicht nur die Salzburger und Bayern in den Genuss, weltweit Länder und Städte zu erreichen, auch viele ausländische Fluggäste nutzen diese Verbindung, um nach Salzburg zu gelangen.

Kritik von Ärzten an vielen Reisen

Scharfe Kritik am erhöhten Reiseaufkommen gibt es indes von Medizinern. Bereits jetzt zeige sich - unter anderem am Beispiel Mallorca - dass die gesteigerte Reisetätigkeit der Menschen gepaart mit Sorglosigkeit und teilweise auch absoluter Verantwortungslosigkeit zu einem Ansteigen der Infektionszahlen führt. Angesichts der sich immer stärker ausbreitenden hochinfektiösen Delta-Variante des Coronavirus wären Reisebeschränkungen anstatt Lockerungen aus medizinischer Sicht notwendig. Stattdessen würde die Reisebranche so tun als gebe es Corona nicht mehr. Das sei "grob fahrlässig", man wiederhole die Fehler des letzten Sommers 1:1.

Auch haben erste Länder wie Portugal, Hong Kong oder Israel ("Impfweltmeister" gegen Corona) die Schutzmaßnahmen wieder verstärkt, nachdem durch Lockerungen die Corona-Zahlen in die Höhe schnellten. Manche Ärzte gehen aufgrund der Lockerungen und des Reiseverhaltens gar von einem erneuten Lockdown in Österreich Ende des Sommer aus.

