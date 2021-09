Business- und Herbstreisen am Flughafen Salzburg im Aufwind

Ab sofort geht es für Fluggäste ab Salzburg wieder nach Köln. Beginnend mit zwei wöchentlichen Flügen bringt die Lufthansa-Tochter Eurowings Passagiere in die deutsche Metropole am Rhein und komplettiert damit die beliebten Deutschland-Strecken. Gleichzeitig steigen in Österreich und Deutschland die Zahl der Corona-Neuinfektionen stetig. Ein gewichter Treiber der Pandemie sind (Flug-)Reisen.