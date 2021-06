Fotoreportage: Focke-Wulf Fw 200 Condor auf dem Flughafen Tempelhof "gelandet"

17 Jahre lang hatte die Rekonstruktion einer aus einem Fjord in Norwegen geborgenen FW 200 Condor in Bremen gedauert. Jetzt wurde die Maschine nach Berlin Tempelhof überstellt, wo sie auf dem ehemaligen Zentralflughafen Tempelhof für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.

1999 wurde eine während des Zweiten Weltkrieges in einem Fjord in Norwegen notgelandete FW 200 Condor gehoben - zerbrach jedoch bei der Bergung. Ab 2003 wurde die einst als viermotoriges Verkehrsflugzeug konzipierte Maschine von freiwilligen Helfern, meist ehemalige Flugzeugbauer, im Airbus-Werk in Bremen restauriert. Für den Wiederaufbau des Flugzeuges wurden auch Teile jener Condor verwendet, die am 27. Dezember 1942 auf dem Berg Kvitanosi in Norwegen abgestürzt war. Vier der sechs Besatzungsmitglieder kamen damals ums Leben.

Die ganz aus Metall gebaute Condor gilt als Meisterstück deutscher Ingenieurskunst. 1938 stellte eine Maschine dieses Typs mit einem knapp 25-Stunden-Nonstop-Flug zwischen Berlin und New York einen Rekord auf. Das war laut dem Deutschen Technikmuseum Berlin, das federführend an der nunmehrigen Ausstellung der Condor beteiligt ist, auch das Ende der Ära der Flugboote, die damals Ozeanüberquerungen durchführten.

Nun wurde dieser Schatz der Luftfahrtgeschichte als Schwertransport vom Airbus-Werk in Bremen nach Berlin Tempelhof überstellt. Auf dem Gelände des ehemaligen Zentralflughafens Tempelhof soll die Maschine in den kommenden Monaten fertig montiert werden und dann der Öffentlichkeit im Rahmen einer Ausstellung zugänglich gemacht werden. In Tempelhof sind bereits eine Iljuschin IL-14 und eine Douglas C-54 ausgestellt.

Es wäre aus Sicht vieler Luftfahrtenthusiasten die logische Konsequenz, dass auch die von der Lufthansa stillgelegte Ju 52 D-AQUI nach Tempelhof kommt, um die Ausstellung zu vervollständigen. Alles andere scheint schier denkunmöglich.

Austrian Wings wird die Geschichte der restaurierten Condor in einer eigenen Reportage gesondert beleuchten.

Fotoimpressionen

Blick in den Rumpf

Das Cockpit ist teilrestauriert

Der Flughafen Tempelhof ist ebenso eine Legende wie die FW 200 oder die Tante Ju, die hier einst hoffentlich ebenfalls für die Öffentlichkeit ausgestellt wird.

(red)