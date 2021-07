Wizz Air bietet mit neuer interaktiver Karte Informationen auf einen Blick

Mit einem Klick gibt es wichtige Informationen auf einen Blick: Aktuelle Reisebeschränkungen, Testpflicht oder Einreiseverbote am Zielort - Wizz Air macht mit einer neuen interaktiven Karte die Reiseplanung noch leichter, verspricht das Unternehmen in einer Aussendung.

Das Ziel ist klar – und der Startpunkt auch. Wer auf der neuen interaktiven Karte von Wizz Air beide Punkte verbindet, erhält im Handumdrehen wichtige Informationen über die Reisemöglichkeiten und die behördlichen Auflagen vor Ort. Die Karte wird täglich aktualisiert und bietet so einen schnellen Überblick. „Gute Informationen sind die Basis für unbeschwertes Reisen“, erläutert Andras Rado, Wizz Air Pressesprecher. „So kommen wir Schritt für Schritt wieder in Richtung Normalität."

Trotz aller Reiseerleichterung weist Wizz Air, wie andere Airlines auch, darauf hin, dass während des gesamten Flugs und auch auf dem Flughafengelände stets Masken zu tragen sind. „Keine Maske – kein Flug“, lautet die Devise. Andras Rado: „So schützen wir unsere Passagiere und unsere Crews.“

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover und Bremen. In Österreich unterhält die Airline in Wien eine Basis.

(red / W6)