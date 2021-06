Wizz Air baut Kroatien ab Wien aus

Wizz Air stellte zwei neue Verbindung vor: Ab Anfang Juli, fliegt Wizz Air nun auch von Wien die Flughäfen der Küstenstädte Split und Dubrovnik an. Mediziner warnen indes, dass die zunehmende Sorglosigkeit der Menschen zu einer massiven neuen Corona-Infektionswelle führen könnte. Sorge bereiten Ärzten auch mutierte Virusvarianten, gegen die die Impfung möglicherweise nicht gut schützt.

Die ersten Flüge finden bereits am 02.07 nach Split und am 04.07. nach Dubrovnik statt, wodurch die neuen Destinationen nicht nur rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien angeflogen werden, sondern dabei auch mit ihrer perfekten Lage am Meer überzeugen können. Der Ticket-Verkauf startet ab sofort.

Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager bei Wizz Air, dazu: „Mit dem Start unserer Kroatienoffensive gibt es für die Österreicherinnen und Österreich nun endlich die Möglichkeit den langersehnten Meerurlaub in zwei der schönsten Küstenstädte Europas nachzuholen. Damit ist klar, dass der Sommer zurück ist. Sei es Split oder Dubrovnik: Der Traumurlaub im Sommer ist somit gesichert."

Während die Marketing-Abteilungen der Airlines jubeln, zeichnen manche Mediziner ein düsteres Bild. Spätestens im Herbst erwarten sie eine massive vierte Corona-Welle, manche prognostizieren auch für den Juli/August die Notwendigkeit eines weiteren Lockdowns.

(red / W6)