Wizz Air sucht neue Crew-Mitglieder für Wien

Wizz Air hat das Recruiting von neuem Personal gestartet und blickt damit zuversichtlich auf einen intensiven Reise-Sommer. Auch für das lokale Team in Österreich sucht die Airline Verstärkung: Für die Basis in Wien wird zusätzliches Kabinenpersonal benötigt. Der ungarische Billigflieger war in der Vergangenheit allerdings wegen der niedrigen Gehälter seines Kabinenpersonals in die Kritik geraten.

Durch die gelockerten Reisebestimmungen ist für Österreicher unbeschwertes Reisen zu vielen europäischen Sommerdestinationen wieder möglich. Wizz Air startet laufend neue Routen, um einen Sommer voller Reisemöglichkeiten und günstiger Flüge zu bieten. Kürzlich erst wurden neue Verbindungen nach Split und Dubrovnik in Kroatien angekündigt. Insgesamt sind derzeit von Österreich aus bereits 63 WIZZ-Routen in 32 Länder buchbar.

Mitarbeiter von Wizz Air kommen in den Genuss unterschiedlichster Benefits. WIZZ stellt seinen Crewmitgliedern die Uniform kostenlos zur Verfügung und bietet unter anderem kostenlose Trainings an. Im vergangenen Jahr hat die Airline das „Cabin Crew to Captain”-Programm eingeführt, welches das Kabinenpersonal von Wizz Air inspiriert und ihnen hilft, ihre Träume durch umfassende finanzielle Unterstützung, Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten sowie einen maßgeschneiderten Arbeits- und Studienplan zu verwirklichen. Durch den Abbau von Barrieren will WIZZ ehrgeizige Besatzungsmitglieder auf ihrem Weg zum Flugdeck unterstützen und Pionierarbeit für die Gleichberechtigung in der Luftfahrt leisten, heißt es in einer Aussendung der Airline. Allerdings gab es vor allem während der Pandemie massive Kritik an den niedrigen Grundgehältern von Wizz Air. Auch das Cockpitpersonal fühlte sich mitunter ungerecht behandelt.

Die Airline begrüßt Bewerbungen von allen Personen, mit und ohne Ausbildung, und auch Quereinsteiger sind willkommen. Interessierte können auf der Karriereseite von WIZZ offene Stellen prüfen und sich auch gleich für ausgeschriebene Positionen bewerben.

Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager bei Wizz Air, sagte: "Die Buchungen steigen derzeit stark an und, um die Kapazität für den Sommer hochzufahren, benötigen wir neues Personal. Wizz Air hat die Krise gut gemeistert und positioniert sich mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits strategisch für die Zukunft. Mit dem zusätzlichen Personal haben wir alles, was nötig ist, um diesen Sommer für viele unserer Passagiere, die es nicht erwarten können, in den Urlaub zu fliegen, zu einem tollen Erlebnis zu machen.“

(red / W6)