Wizz Air: Lockerungen sorgen für einen starken Reisesommer

Die ungarische Airline bietet ab Österreich aktuell 63 Destinationen in 32 Ländern an. Die Reisebeschränkungen werden stark gelockert - für die Ein- und Rückreise in die Sommerdestinationen Italien, Griechenland und Kroatien ist derzeit keine Quarantäne mehr notwendig. Mediziner warnen indes, dass die Lockerungen deutlich zu früh kommen. Wie Austrian Wings aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, bereitet man sich in einigen österreichischen Krankenhäusern schon auf einen massiven Anstieg der Neuinfektionen mit Corona vor - sogar Urlaubssperren auf einigen Intensivstationen gebe es bereits.

Durch die gelockerten Einreisebestimmungen sind Reisen in viele Länder wieder ohne langwierige Prozesse und Quarantäne möglich. Das Fernweh der Österreicher ist groß und so bietet Wizz Air zahlreiche Verbindungen zu beliebten Sommerdestinationen in beispielsweise Italien, Griechenland und Kroatien, die bei der Einreise aus Österreich nur einen Test-, Genesungs- oder Impfnachweis und eine Registrierung verlangen – somit steht einem sicheren und entspannten Sommerurlaub am Meer nichts mehr im Wege. Bei der Rückreise aus diesen drei Ländern ist zudem derzeit keine Quarantäne mehr notwendig. Ein gravierender Fehler, der einen massiven Anstieg der Corona-Neuinfektionen in wenigen Wochen zur Folge haben könnte, warnen zahlreiche Mediziner.

Italien: Neue Destination Olbia

Mit Olbia auf Sardinien hat Wizz Air kürzlich eine wahre Mittelmeerperle in das Programm aufgenommen, welche immer dienstags und samstags angeflogen wird. Die Insel überzeugt mit traumhaften Stränden, Wanderwegen und zahlreichen Steinruinen aus der Bronzezeit. Auch auf dem italienischen Festland hat WIZZ Top-Destinationen wie Bari, Rom und Mailand im Angebot, die zum Entspannen einladen. Die Einreise nach Italien aus Österreich erfolgt ohne Quarantäne. Lediglich eine Registrierung bei Ankunft und ein Nachweis über einen negativen RT-PCR- oder Antigenabstrich, der maximal 48 Stunden vor der Ankunft in Italien durchgeführt wurde, ist notwendig.

Santorini ist beliebteste WIZZ-Destination

Wunderschöne griechische Inseln wie Santorini, Mykonos, Kreta und Rhodos können mit Wizz Air im Sommer 2021 bereist werden. Santorini wurde erst vor Kurzem im „Battle of Destinations“ auf dem Instagram-Kanal von Wizz Air zur beliebtesten WIZZ-Destination gewählt und ist immer dienstags und samstags mit WIZZ buchbar. Die traumhaften Reiseziele in Griechenland können von Österreich aus erreicht werden mit: einem negativen, nicht mehr als 72 Stunden alten PCR-Test, einer mehr als 14 Tage zurückliegenden vollständigen Impfung oder einer Genesung von Covid-19 in den letzten zwei bis neun Monaten. Zusätzlich ist auch eine Registrierung notwendig.

Neue Verbindungen von Wien nach Kroatien

Pünktlich zu Ferienbeginn startet Wizz Air zwei neue Verbindungen nach Kroatien: Split wird ab 2. Juli und Dubrovnik ab 4. Juli jeweils zweimal wöchentlich von Wien aus angeflogen. Die beiden Küstenstädte bieten sich perfekt für einen Urlaub am Meer an. Doch auch mit einem großen Angebot an Kunst, Kultur und Kulinarik kann Kroatien überzeugen. Bei der Einreise aus Österreich ist ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder ein Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist, notwendig. Auch eine überstandene Covid-Infektion, bei der ein positiver Test nicht länger als 180 und nicht weniger als elf Tage zurückliegt, oder ein Nachweis über den Erhalt von zwei Dosen eines in der EU verwendeten Impfstoffs 14 Tage nach dem Erhalt der zweiten Dosis befähigt zur Einreise.

Rückkehr nach Österreich

Die Rückreise nach Österreich gestaltet sich mittlerweile für viele Länder ohne Quarantäne-Auflagen. Gemäß der 3-G-Regel sind bei der Einreise nach Österreich lediglich ein Test-, Genesungs- oder Impfnachweis notwendig. Die Pre-Travel-Clearance ist nur mehr bei Hochinzidenz- und Virus-Varianten-Gebieten oder bei der Einreise ohne 3-G vorgeschrieben.

Sicherheit und Hygiene

Wizz Air hat eine neue Ära des sicheren Reisens mit verbesserten Hygienemaßnahmen eingeführt, um die Gesundheit und Sicherheit von Passagieren und Crew zu gewährleisten. Sowohl die Besatzung als auch die Passagiere tragen während des gesamten Fluges Gesichtsmasken. Die Flugzeuge von Wizz Air werden regelmäßig und auch über Nacht mit einem branchenweit führenden Nebelverfahren mit einer antiviralen Lösung gereinigt. Die Lüftungssysteme der WIZZ-Flugzeuge sorgen für einen vollständigen Austausch der Luft 20-mal in der Stunde. Somit entscheiden sich Passagiere von Wizz Air für sicheres Reisen zu Top-Destinationen. Klicken Sie hier, um sich das neue Video von Wizz Air über Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen anzusehen.

Flexibilität gewinnt an Bedeutung

Flexibilität ist für Passagiere derzeit eines der wichtigsten Buchungskriterien. Daher empfiehlt Wizz Air Fluggästen, WIZZ Flex als zusätzlichen Schutz in ihre Buchung aufzunehmen. Durch das Hinzufügen von WIZZ Flex können Passagiere sicher sein, dass sie, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu drei Stunden vor Abflug auf jeden WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren können. Bei Stornierung erhalten die Passagiere 100 Prozent des ursprünglichen Flugpreises in Form von Credits auf den jeweiligen WIZZ-Account zurückerstattet.

(red / W6)