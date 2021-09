Emirates lockt mit Spezialtarifen zum Besuch der Expo

Emirates, Premier Partner und offizielle Airline der Expo 2020 Dubai, verkündet den Start ihrer neuesten globalen Werbekampagne: Ziel ist es, die Destination Dubai und die von Oktober 2021 bis März 2022 stattfindende Expo 2020 während der Wintersaison einem breitgefächerten Publikum zugänglich zu machen, heißt es in einer Presseerklärung des Unternehmens.

Mit dem Early Bird-Angebot der Airline für die Expo 2020 in Dubai, welches in dieser Woche in allen Märkten weltweit eingeführt wurde, können Reisende bei frühzeitiger Buchung bis zu 20 Prozent des Flugpreises nach Dubai sparen, wirbt die Airline.

„Dubai hat wirklich für jeden etwas zu bieten. Speziell in diesem Winter, wenn unsere Heimatstadt die Expo 2020 ausrichtet, werden die Spannung und das Angebot an Attraktionen für die Besucher noch zunehmen – einschließlich verschiedener einmaliger Events", so Adnan Kazim, Chief Commercial Officer von Emirates.

Mit der Wiedereröffnung der internationalen Grenzen und der Lockerung der Reisebeschränkungen hat Emirates den Passagierverkehr zu über 120 Zielen wieder aufgenommen und bietet derzeit tägliche Nonstopflüge von Wien nach Dubai an. Diese werden mit dem Flaggschiff Airbus A380 durchgeführt. Ab November erhöht Emirates auf neun wöchentliche Abflüge.

(red / EK)