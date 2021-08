Wizz Air ruft AUA-Piloten zur Bewerbung auf

Der wegen des Umgangs mit Passagierbeschwerden nicht unumstrittene ungarische Billigflieger Wizz Air treibt die Aufnahme von Piloten in ihrem gesamten Streckennetz weiter voran und will bis 2030 4.600 neue Piloten einstellen - wir berichteten. Die Fluglinie richtet sich im Zuge ihrer Einstellungsoffensive besonders an AUA-Piloten mit der Typisierung für die A320-Familie und ruft diese auf sich zu bewerben, wie es in einer Pressemitteilung vom heutigen Tage heißt.