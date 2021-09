Austrian Aviation Museum feiert 25 Jahre

Mit einem strengen 3G-Konzept, um die Sicherheit aller Besucher zu gewährleisten, begeht das traditionsreiche Austrian Aviation Museum (AAM) am kommenden Wochenende auf dem Flugplatz Bad Vöslau sein 25-jähriges Bestehen. Luftfahrtbegeisterte sind herzlich zum Besuch der Veranstaltung eingeladen.

Das Austrian Aviation Museum, in Fliegerkreisen besser bekannt als AAM, feiert am 11. September sein 25-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum soll im Rahmen eines Oldtimer Fly-In an diesem Wochenende mit Fliegerfreund und flugbegeisterten Besuchern entsprechend gefeiert werden.

"Die Flugzeuge werden am großen Gras-Vorfeld „APRON“ vor der Terrasse aufgestellt. Für Fotografen und interessierte Besucher bedeutet das, dass man wahrscheinlich nirgendwo näher und familiärer mit den alten Flugzeugen und den Piloten in Kontakt kommen kann", so Benno Beran, einer der Gründungsväter des Museums gegenüber "Austrian Wings".

Diese Piper Cub gehört zu den fliegenden Exponaten des Museums.

Allgemein

Die folgenden Informationen sollen einen sicheren und reibungslosen Flugbetrieb während des -Oldtimer Fly-In vom 10.09.2021 - 12.09.2021 in LOAV gewährleisten. Das Fly-In findet parallel zum normalen Flugbetrieb statt. Das heißt, es ist (wetterabhängig) mit entsprechendem Wochenendflugbetrieb von Flächenflugzeugen und Hubschraubern zu rechnen. Es gibt kein PPR oder spezielle Zeitfenster für die An- bzw. Abfliegenden Gäste des Fly-In. Mit dem eigenen Flugzeug angekommene Gäste sind von einer Landegebühr sowie für den gesamten Zeitraum des Besuches von der Parkgebühr befreit.

Anflugverfahren



Die anzuwendenden Verfahren sind unter anderem in der AIP unter eaip.austrocontrol.at idgF dokumentiert. Weitere Informationen über LOAV sind unter www.loav.at/piloten zu finden. Auf die strikte Einhaltung der An- und Abflugverfahren wird hingewiesen (Lärmschutz).

Mit viel Liebe hat das Team rund um die beiden Museumsgründer Franz List und Benno Beran auch diese Boeing Stearman in flugfähigen Zustand versetzt.

Bodenabfertigung / Begrüßung

Wenn nicht anders angewiesen, ist das Flugzeug auf der Grasabstellfläche APRON zu parken. Im Abfertigungsgebäude befindet sich der Info-Stand. Hier werden die Anmeldeformalitäten abgewickelt. Diese bestehen aus Registrierung des Flugzeuges und der Crew (3-G Kontrolle) sowie der Verteilung von Farbbändern, die den kontrollierten Zugang während der Festivitäten regeln. Zudem erhält man dort die letztgültigen Informationen über den Ablauf, die örtlichen Gegebenheiten, Unterkünfte und Transfermöglichkeiten.

Franz List und Benno Beran (Bild) sind Flieger aus Leidenschaft.

Ablauf

Freitag: 10.09.2021

Ab 09:00 Uhr steht das Team für den Empfang der Gäste am Flugplatz bereit. Nach Abschluss der Anmeldeformalitäten und Beziehen der Unterkünfte, Transfer zurück zum Flugplatz und erstes Kennenlernen im Flugplatz-Restaurant. Kulinarisch werden die Teillnehmer an diesem Wochenende vom Café-Restaurant-Bar „Check-In“ verwöhnt.

Um 10:00 Uhr; 11:30 Uhr; 14:00 Uhr; 15:30 Uhr und 17:00 Uhr sind Führungen im Museumshangar möglich. Anmeldungen dazu werden am Informationsstand entgegen genommen.

Samstag: 11.09.2021

Von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr Fliegerfrühstück im „Check-In“.

Im Anschluss Fachsimpeln bei den Oldtimern auf dem Vorfeld oder auf der Terrasse mit den Crews und Luftfahrtenthusiasten. Fotoaufnahmen und vielleicht auch der eine oder andere Rundflug (Mindestdauer 20 Minuten) sind möglich, heißt es von den Veranstaltern.

Um 10:00 Uhr; 11:30 Uhr; 13:30 Uhr und 16:30 Uhr sind Führungen im Museumshangar möglich. Anmeldungen dazu werden am -Informationsstand entgegen genommen.

Um 13:00 Uhr präsentiert das „Check-In“ ein Spanferkel und allem was sonst noch dazugehört. Parallel dazu ist natürlich À la Carte jederzeit möglich.

Um 15:00 Uhr ist ein kurzer offizieller Teil geplant. Er beginnt mit der Begrüßung und Danksagung an die Ehrengäste, die Flugplatzbetriebsleitung von LOAV und Vertreter von LOWW sowie AOPA, ÖAeC und AAC für die Unterstützung zu diesem Event. Ein besonderes Dankeschön ergeht natürlich an alle mit ihren historischen Flugzeugen angereisten Piloten für deren Präsentation im Rahmen dieses Anlasses. Es wird das älteste Flugzeug und die längste Anreise prämiert.

Am Abend geht das „Netzwerken“ weiter. In entspannter Atmosphäre und der kulinarischen Unterstützung seitens „Check-In“ entwickeln sich möglicherweise Plattformen mit hilfreichen Informationen für den Betrieb und die Erhaltung von Oldtimern. Ab ungefähr 18:00 Uhr ist musikalische Untermalung („Homeless Voices“) geplant. (Open-End)

Sonntag: 12.09.2021

Von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr Fliegerfrühstück im „Check-In“.

Um 10:00 Uhr; 11:30 Uhr; 14:30 Uhr; 16:00 Uhr sind Führungen im im Museumshangar möglich. Anmeldungen dazu werden am -Informationsstand entgegen genommen.

Je nach Wetter und Entfernung zum Heimatflugplatz wird die Abreise der Teilnehmer/innen den Ablauf des Tages bestimmen.

(red MD, HP / AAM)