Emirates A380-Netzerweiterung gewinnt dank steigender Reisenachfrage an Schwung

Im Zuge der anhaltenden Lockerung von Reisebeschränkungen rund um den Globus kündigt Emirates den Einsatz ihres Flaggschiffes A380 für weitere Reiseziele ab Oktober und November an. Wien wird von Emirates täglich mit dem A380 angeflogen, bis Ende November soll die Zahl der A380-Destinationen insgesamt auf 27 erhöht werden. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 65 Prozent. Die Airline ist auf dem besten Weg, bis zum Jahresende 70 Prozent ihrer Kapazität wiederherzustellen und mehr als 280.000 Sitze in ihrem weltweiten Streckennetz anzubieten.

Der A380 von Emirates ist bei Reisenden nach wie vor sehr begehrt, da seine geräumigen und komfortablen Kabinen mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet sind und so die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Die Airline setzt ihre beliebten Flugzeuge schrittweise und verantwortungsbewusst ein, um der Nachfrage der Passagiere gerecht zu werden, während sich die Reisebranche weiter erholt. Das A380-Streckennetz wird bis Ende November um elf Routen sowie um zusätzliche Frequenzen auf den beliebtesten Strecken erweitert. Die Airline fliegt täglich mit dem A380 nach Wien. In den nächsten sechs Wochen wird Emirates ihre A380-Strecken zu Freizeit- und Geschäftsreisezielen wie Amsterdam, Barcelona, Düsseldorf, Hamburg, Johannesburg, Madrid, Mailand, Riad (vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen), Sao Paulo und Zürich wieder aufnehmen. Die Airline wird außerdem ihr A380-Netz um eine neue Route erweitern: Das Flaggschiff soll ab 1. Oktober Istanbul anfliegen und wird damit der erste A380-Flug in die Türkei sein. So wird Emirates ihren Passagieren fast 165.000 zusätzliche A380-Sitzplätze anbieten.

Die A380-Flotte von Emirates wächst

Als weltweit größter Betreiber von A380-Flugzeugen wird die Flotte der Airline bis zum Jahresende auf insgesamt 118 Maschinen anwachsen. Darunter sind sechs Flugzeuge, die mit Premium Economy-Sitzen in einer 4-Klassen-Konfiguration ausgestattet sind. Die Airline fliegt derzeit mehr als 120 Destinationen an, was 90 Prozent des Streckennetzes vor der Pandemie entspricht. Mit der Wiederinbetriebnahme von mehr als 50 A380-Flugzeugen plant Emirates, 70 Prozent der Gesamtkapazität bis Ende des Jahres zu erreichen.

Mit dem Ausbau der Flotte will die Airline nicht nur ihr anhaltendes Engagement für den A380 und ihr Vertrauen in ihn unterstreichen. Damit soll auch die steigende Kundennachfrage nach Dubai und jenen anderen Destinationen befriedigt werden, die je nach Nationalität und Grad der Immunisierung Besuchern eine quarantänefreie Einreise erlauben. Seit der Wiedereröffnung Dubais für den Tourismus im Juli 2020 hat die Stadt über 4 Millionen Übernachtungen von Freizeit- und Geschäftsreisenden verzeichnet. Nur noch wenige Tage vor dem Start der Expo 2020 bereitet sich Dubai darauf vor, Besucher zur weltweit größten, mit Spannung erwarteten Veranstaltung zu empfangen. Diese bietet ein umfangreiches Angebot an Unterhaltung, Workshops, Live-Shows, wöchentlichen Themenschwerpunkten sowie Länderpavillons und speziellen Installationen, die einen Blick in die Zukunft ermöglichen.

Emirates-Kundenfavorit dank modernster Ausstattung

Der A380 von Emirates gilt seit langem als Favorit unter Reiseliebhabern, denn er bietet zusätzliche Beinfreiheit und Komfort. Darüber hinaus können Passagiere in allen Kabinen die vielfältigen Inhalte des preisgekrönten Bordunterhaltungssystems ice auf den branchenweit größten Bildschirmen genießen. Passagiere, die in Premium-Kabinen reisen, kehren immer wieder zurück, wenn sie eine Reise planen. Grund dafür sind unter anderem die beliebte Onboard Lounge, die komplett flachen Sitze in der Business Class sowie die privaten Suiten und Duschen in der First Class. Im Dezember 2020 führte Emirates ihre ersten A380-Flugzeuge in 4-Klassen-Konfiguration mit Premium Economy ein. Bis November dieses Jahres wird die Airline sechs Flugzeuge mit diesem Sitzangebot und einer neuen Kabinenausstattung ausrüsten.

Die Gesundheit und das Wohlergehen der Passagiere ist oberste Priorität

Emirates ist mit innovativen Produkten und Dienstleistungen weiterhin führend in der Branche. So hat die Airline umfassende Sicherheitsmaßnahmen für jeden Schritt auf der Reise eingeführt. Außerdem wird das Angebot an kontaktloser Technologie und digitalen Verifizierungsmöglichkeiten weiter ausgebaut, um Passagieren den Zugriff zum IATA Travel Pass zu erleichtern. Zudem erweitert Emirates ihre Kundenbetreuungsinitiativen mit noch großzügigeren und flexibleren Buchungsrichtlinien, einer Verbesserung der Multi-Risiko-Reiseversicherung und der Unterstützung treuer Kunden bei der Beibehaltung ihres Meilenstatus.

Den Reisenden wird empfohlen, sich über Dubais Reiserichtlinien für internationale Besucher und Einwohner zu informieren und sicherzustellen, dass sie diese erfüllen. Weitere Informationen zu den Reiserichlinien für Dubai sind hier abrufbar.

(red / EK)