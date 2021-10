Emirates und Qantas verlängern ihre Zusammenarbeit im gemeinsamen Streckennetz

Die Partnerschaft zwischen Emirates und Qantas bietet den Passagieren Zugang zu über 100 Zielen in Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, heißt es in einer Medienmitteilung.

Die Fluggesellschaften Emirates und Qantas haben angekündigt, ihre Partnerschaft um weitere fünf Jahre zu verlängern. So profitieren Passagiere beider Fluggesellschaften von erweitertem Zugang zu einem ausgedehnten gemeinsamen Streckennetz für Reisen nach Australien, Neuseeland und Europa. Die Vereinbarung wurde von Sir Tim Clark, Präsident der Emirates Airline, und Alan Joyce, CEO der Qantas-Gruppe, auf der Jahreshauptversammlung der International Air Transport Association in Boston unterzeichnet.



Zusammenarbeit bis 2028

Die Fluggesellschaften haben bereits die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, bis März 2023 ein gemeinsames Unternehmen zu betreiben. Qantas und Emirates planen nun, eine erneute Genehmigung zu beantragen, um die Kernelemente der Partnerschaft bis 2028 fortzuführen. Diese umfassen die Koordinierung der Preisgestaltung, der Flugpläne, des Verkaufs und des Tourismusmarketings auf genehmigten Strecken. Die Vereinbarung enthält eine Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre.

Für Emirates-Kunden bietet das Angebot Zugang zu über 55 australischen Zielen, die von Emirates nicht angeflogen werden, während Qantas-Kunden mit Emirates nach Dubai fliegen und über 50 Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika erreichen können, die von Qantas nicht angeflogen werden.

Gemeinsam stellen beide Fluggesellschaften auch Millionen Sitze zu mehr als 100 Destinationen zur Verfügung, die für Frequent Flyers mit Qantas Points oder Emirates Skywards Punkten buchbar sind.



Mehr als 100 gemeinsame Destinationen

Emirates feiert 2021 25 Jahre Flugverbindungen nach Australien. Seit 1996 konnte die Fluggesellschaft mehr als 39 Millionen Passagiere zwischen australischen Städten und anderen Zielen über ihr Drehkreuz Dubai befördern. Emirates hat sein starkes Engagement für den australischen Markt kontinuierlich fortgesetzt und den Umfang seiner Flüge von drei Flügen pro Woche beim Start im Jahr 1996 in Melbourne auf über 100 Flüge pro Woche vor der Pandemie gesteigert.



Gemeinsam bieten Qantas und Emirates ihren Kunden mehr als 100 Codeshare-Destinationen an, darunter:

- 38 Codeshare-Ziele in Großbritannien und Europa, beispielsweise Rom, Barcelona und Wien

- 55 Codeshare-Ziele in Australien und Neuseeland

- 13 Codeshare-Destinationen in Afrika und dem Nahen Osten

- 2 Codeshare-Destinationen in Asien

(red / EK)