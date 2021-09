Morgen startet das Slovak International Air Fest

Anstatt wie üblich in Sliac findet das schon traditionelle SIAF morgen und am Sonntag in Malatzka (Malacky) statt. Aufgrund der Corona-Pandemie können Tickets ausschließlich online gekauft werden.

Morgen und am Sonntag geht auf dem Militärstützpunkt bei Malatzka (Slowakisch Malacky) in der Nähe der slowakischen Hauptstadt Pressburg (Bratislava) das Slovak International Air Fest über die Bühne. Üblicherweise findet die Veranstaltung jährlich im mittelslowakischen Sliac statt, aufgrund des Umstandes, dass der Flughafen Sliac generalsaniert wird, wurde die Airshow verlegt - was das Event vor allem für Luftfahrtinteressierte aus Ostösterreich besonders interessant macht, dauert die Anreise aus dem Großraum Wien doch nur rund 1 Stunde 20 bis 1 Stunde 30 anstatt 3 Stunden nach Sliac.

Höhepunkt der Flugschau ist die Darbietung der berühmten italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten strenge Sicherheitsbestimmungen. So ist der Ticketkauf ausschließlich online möglich, zudem müssen Gäste geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Zu beachten ist auch, dass für die Einreise von Österreich in die Slowakei eine Vorabregistrierung per Internet erfolgen muss und dass geimpfte Personen die Immunisierung gegen das gefährliche Virus mittels internationalem Zertifikat (erhältlich in Apotheken gegen Vorlage der E-Card) nachweisen müssen.

Austrian Wings war bereits am heutigen "Media Day" vor Ort und wird auch am Wochenende mit einem mehrköpfigen Team vom SIAF berichten.

(red)