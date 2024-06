Es war ein Pflichttermin für viele Luftfahrtfans: das Slovak International Air Fest, kurz SIAF, auch bekannt als "slowakische Airpower", das am 31. August und 1. September in Malacky über die Bühne gehen hätte sollen. Doch jetzt wurde die Airshow in der Slowakei abgesagt, wie es auf der Homepage www.siaf.sk heißt.

Gründe für die Absage wurden bislang keine genannt.

(red)