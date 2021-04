Slowakei will Flughafen Sliac finanziell unterstützen

Der Airport in der Mittelslowakei kämpft nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie mit Finanzproblemen.

Mit bis zu 800.000 Euro will der Staat den Flughafen Sliac finanziell unterstützen. Das berichten slowakische Medien. Denn dem Flughafen geht das Geld aus, dem Vernehmen nach sollen sogar die Gehälter der Mitarbeiter nicht mehr gesichert sein.

Sliac ist vielen Luftfahrtenthusiasten in Österreich vor allem als Veranstaltungsort des jährlich stattfindenden Slovak International Air Fest statt. Heuer sollte der Flughafen umfassend saniert werden, weshalb die Airshow nach Malatzka / Malacky in der Nähe von Pressburg/Bratislava verlegt wird. Sofern sie coronabedingt überhaupt abgehalten werden kann findet sie am 4. und 5. September statt.

Im Jahr 2012 geplante Flüge der CCA Airlines zwischen Sliac und Wien wurden nie aufgenommen.

