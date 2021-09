Tipp: Czech Aviation Days und NATO Days in Mährisch-Ostrau

Am Wochenende findet in der tschechischen Stadt nahe der Grenze zu Polen eine Veranstaltung statt, die die Herzen von Luftfahrtfans höher schlagen lässt.

Bereits zum 20. Mal finden morgen und am Sonntag in Mährisch-Ostrau (Tschechisch: Ostrava) die NATO-Days statt. In diesem Rahmen wird auch eine fulminante Airshow samt ansprechendem Static Display geboten. Zu den Höhepunkten zählen Flugvorführungen von Saab J-29 Tunnan, Saab J-35 Draken oder Saab J-37 Viggen. Ebenso werden diverse Helikopter sowie der A400M im Flug vorgeführt.

Ein Detailprogramm findet man auf www.natodays.cz - Mährisch-Ostrau ist von Wien aus in rund drei Stunden mit dem Pkw zu erreichen. Aufgrund der Corona-Pandemie empfiehlt Austrian Wings, sich vor der Einreise in die Tschechische Republik über die derzeit geltenden Einreisebestimmungen zu informieren. Zudem müssen die Tickets für die Veranstaltung vorab über das Internet gekauft werden.

Die drittgrößte Stadt Tschechiens ist auch abseits der NATO Days einen Besuch wert. Die Stadt gehörte bis zum Zusammenbruch der Monarchie im Jahr 1918 zum Habsburger-Reich. Hier entstand das erste Puddelwerk der Monarchie, ebenso wurde hier der erste Kokshochofen des alten Österreich errichtet. Zahlreiche historische Gebäude in der (Alt-)Stadt gelten als Touristenmagnet.

(red)