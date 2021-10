In den bevorstehenden Herbstferien zieht es Austrian Airlines Fluggäste vermehrt in Richtung Städteurlaub und Reiseziele am Mittelmeer. Der AUA-Flugplan bietet sowohl klassische Städtetrips als auch Stranddestinationen, um jedem Reisegeschmack den idealen Herbsturlaub zu ermöglichen. Indes explodieren die Corona-Zahlen aufgrund des verantwortungslosen Verhaltens vieler Menschen auch in Österreich wieder.