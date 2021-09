AUA fliegt wieder nach Cancún, Mauritius und auf die Malediven

Per Direktverbindung auf die Malediven fliegt die rot-weiß-rote Traditionstairline ab 21. Oktober 2021 drei Mal wöchentlich Malé an. Auch Mauritius wurde im heurigen Winterflugplan wieder aufgenommen. Die AUA startet ab 23. Oktober 2021 bis zu drei Mal pro Woche auf die vielfältige Sonneninsel im Indischen Ozean. Eintauchen in die Geschichte der Maya und an der mexikanischen Karibikküste die Seele baumeln lassen – ab 24. Oktober 2021 hebt Austrian Airlines zwei Mal wöchentlich nach Cancún im sonnigen Mexiko ab. Zuletzt wurde diese Urlaubsdestination im Jahr 2006 angeflogen.

Zu allen drei Destinationen setzt die österreichische Fluglinie ein Langstreckenflugzeug des Typs Boeing 777-200ER ein.

(red / OS)