In den kommenden sechs Monaten will Emirates ihr Angebot massiv ausbauen und sucht dafür Mitarbeiter. Insgesamt 6.000 Stellen will die Airline laut eigenen Angaben einstellen, darunter auch 600 Piloten.

Nach eigenen Angaben bedient Emirates aktuell wieder 90 Prozent der Destinationen, die vor der Pandemie angeflogen wurden.

(red)