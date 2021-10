Fotostrecke: Emirates A380 mit Sonderlackierung am Flughafen Wien

Am Freitag besuchte ein nicht alltäglicher Gast den Flughafen Wien. Emirates setzte auf ihrem Flug von Dubai in die österreichische Hauptstadt einen A380 mit Sonderlackierung ein. Wir waren für unsere Leser vor Ort.

Die eingesetzte A380 A6-EEU wurde vor gut zwei Wochen als erste von drei Maschinen in 4.379 Arbeitsstunden aufwändig umlackiert und soll in Zukunft die Dubai-Expo 2021/22 präsentieren. Die Dubai Expo sollte ursprünglich bereits 2020 stattfinden, wurde jedoch aufgrund der Corona-Krise verschoben und findet nun von Oktober 2021 bis März 2022 in den Emiraten statt.

Bereits für die erste Expo wurden zahlreiche Flieger von der Golfairline mit auffälligen orangenen, grünen und blauen Stickern beklebt, die neue Maschine trägt nun auch das neue Datum für die Weltausstellung auf ihren Triebwerken.

Emirates ist der weltweit größte Betreiber des Airbus A380 und einer von wenigen Betreibern, die auch während und nach der Pandemie mit ihren A380 in die Welt fliegen. Viele Betreiber, so auch die deutsche AUA Mutter Lufthansa nutzten die Pandemie um den bereits unbeliebten A380 einzumotten oder ganz auszumustern.

Fotoimpressionen