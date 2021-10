Lufthansa bietet zusätzliche Flüge zu Sonnenzielen in den Herbstferien

Die Nachfrage nach Flügen zu Sonnenzielen ist auch für die anstehenden Herbstferien ungebrochen. Der Oktober zeigt nach dem August den höchsten Anstieg von Buchungen zu europäischen Sonnenzielen. Deshalb baut Lufthansa ihr Flugprogramm zu beliebten Sonnendestinationen weiter aus.

Mehr als 80 zusätzliche Flüge vom Frankfurter Rhein-Main Flughafen und über 50 zusätzliche Flüge aus München starten zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen.

Besonders nachgefragt sind Lufthansa Ziele in Spanien. Daher bietet die Airline weitere Flüge nach Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga und Sevilla an. Besonders beliebt für sonnige Herbstferien sind auch Portugal, Italien und Griechenland. Lufthansa bietet daher Extraflüge nach Faro und Madeira (beide Portugal) sowie nach Cagliari auf Sardinien und Catania auf Sizilien sowie Rhodos (Griechenland) an. Bei der Planung sollten Flugreisende jeweils die entsprechenden aktuellen Einreise- und Quarantänevorschriften beachten. Informationen finden Gäste auch unter www.auswaertiges-amt.de.

Weitere innerdeutsche Extra-Verbindungen

Auch bei Geschäftsreisen hält der Aufwärtstrend mit stark steigender Nachfrage an. Lufthansa wird daher das innerdeutsche Flugangebot auf den für Geschäftsreisende besonders wichtigen Strecken weiter ausbauen. Die Airline hatte bereits in den letzten Wochen das Angebot ab Oktober auf den Verbindungen von Frankfurt nach Berlin, Hamburg, München sowie von München nach Berlin, Hamburg und Düsseldorf um 45 Prozent im Vergleich zum Juli erweitert.

Jetzt werden kurzfristig weitere Extra-Verbindungen in den Flugplan genommen. Von Frankfurt nach Berlin werden statt neun täglichen Verbindungen ab Oktober bis zu elf tägliche Flüge angeboten. Von Frankfurt nach Hamburg steigt die Zahl der täglichen Flugverbindungen von acht auf zehn. Auch der Münchner Flugplan wird erweitert: So stehen statt sechs täglicher Verbindungen ab Oktober neun tägliche Verbindungen von „MUC“ nach Düsseldorf im Flugplan.

(red / LH)