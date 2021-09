USA-Flüge: Lufthansa-Gruppe meldet Buchungsanstieg um 40 Prozent

Die US-amerikanischen Behörden haben - wie von Austrian Wings berichtet - ihren seit 20 Monate geltenden Einreisestopp für Fluggäste aus dem europäischen Schengen-Raum sowie für Großbritannien, Irland, China, Indien, Südafrika, Iran und Brasilien, der seit dem März 2020 galt, aufgehoben. Die neuen Richtlinien erlauben US-Reisenden, die vollständig mit von der WHO zertifizierten Impfstoffen geimpft sind sowie einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als drei Tage sein darf, ab November 2021 die uneingeschränkte Einreise an. Laut Lufthansa zogen die Buchungen nach Bekanntwerden der gelockerten Einreisebestimmungen um 40 Prozent an.