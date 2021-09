Alle Maschinen sind damit eingelagert und werden wohl nicht mehr in den aktiven Dienst zurückkehren.

Ziemlich still und leise endete am Dienstag, 14. September 2021, die Ära des A380 bei Lufthansa. Der letzte der imposanten Vierstrahler wurde von Frankfurt aus zum Flughafen Teruel überstellt und dort eingemottet. Allerdings gilt es als ziemlich sicher, dass die D-AIMH - ebenso wie die übrigen A380 des Kranichs - nicht mehr in den aktiven Lufthansa-Dienst zurückkehren wird.

Zum Abschied wackelten die Piloten des A380 nach dem Start noch einmal mit den Tragflächen.

(red)