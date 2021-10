Ryanair mit neuer Strecke von Wien nach Venedig

Ryanair kündigte heute eine neue Verbindung von Wien nach Venedig an, die ab Sommer 2022 mit sieben wöchentlichen Flügen bedient wird. Bereits in dieser Woche hatte Ryanair eine neue Basis in Venedig Marco Polo angekündigt. Mit der Erholung des Reiseverkehrs auf das Niveau vor Corona, trägt Ryanairs Wachstum weiterhin zur Erholung des Verkehrs und des Tourismus in ganz Europa bei, heißt es in einer Medienmitteilung der Fluggesellschaft.

Allerdings kritisierte die Gewerkschaft die Arbeitsbedingungen bei dem irischen Unternehmen in der Vergangenheit bereits öffentlich als "sklavenähnlich" und auch ehemalige Mitarbeiter äußerten massive Kritik. Sie sprachen davon, im Krankheitsfall durch "Sick Letters" regelrecht eingeschüchtert und unter Druck gesetzt worden zu sein, zudem kündigte das Unternehmen selbst Schwangere, für die ein besonderer Kündigungsschutz gilt. Zuletzt machte der Konzern Negativschlagzeilen dadurch, dass er den Piloten von LaudaMotion sogar das Grundgehalt strich.

O'Leary erwartet nach eigenen Angaben für 2022 ein größeres Passagieraufkommen als vor der Coronakrise.

(red / FR)