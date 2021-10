Wizz Air fliegt von Wien ins Corona-Hochrisikogebiet Marokko

Wizz Air kündigte heute den Start der Verbindung von Wien nach Marrakesch an. Ab 16. Dezember 2021 wird die Fluglinie immer Donnerstags und Sonntags in die Marokkanische Metropole abheben - obwohl Marokko als Land mit hohem Corona-Infektionsrisiko gilt.

Andras Rado, Sprecher von Wizz Air, sagte: „Wir streben weiteres Wachstum mit unserer Wien-Basis an. Dadurch kündigen wir immer neue Destinationen für unsere Kunden an und schaffen attraktive Arbeitsplätze. Ab sofort können unsere Kunden Tickets nach Marrakesch buchen und dem kalten Winter entfliehen.“

Durch die strengen Hygienemaßnahmen an Board ist unbeschwertes Reisen möglich. In den Flugzeugen von Wizz Air herrscht Maskenpflicht. Die Lüftungssysteme der WIZZ-Flugzeuge sorgen für einen vollständigen Austausch der Luft 20-mal in der Stunde. Somit entscheiden sich Passagiere von Wizz Air für sicheres und ökologischeres Reisen zu Top-Destinationen. Allerdings gelten Reisen erwiesenermaßen als Treiber der Corona-Pandemie. Denn Hygienemaßnahmen an Bord des Flugzeuges sind sinnlos, wenn sich Reisende dann im Urlaubsland infizieren.

(red / W6)