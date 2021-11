Salzburg: Eurowings-Airbus verwandelt sich in Impfstation

Sich im Flugzeug impfen lassen? Im Bundesland Salzburg macht das eine Kooperation von Flughafen, Airline, dem Land Salzburg und dem Roten Kreuz möglich. Dort wo normalerweise Passagiere entspannt in den Urlaub starten, oder in kürzester Zeit ihren Geschäftstermin entgegenfliegen, sind bald Ärzte und Vertreter des Roten Kreuzes bemüht möglichst viele Menschen zu impfen.

Wie beim Urlaub - einfach am Check-In für den „Stich im Flug“ einchecken (Aufnahme der Daten erfolgt durch Mitarbeiter des Roten Kreuzes), durch einen speziellen Schalter bei den Sicherheitskontrollen zum Gate und dann sind es nur noch ein paar Schritte in das Flugzeug von Eurowings. Sowohl vor dem Stich als auch nach dem Stich sind genügend Sitzplätze für wartende „Impfpassagiere“ vorhanden – ein Blick ins Cockpit inklusive, denn auch Flugkapitän Bernhard Dallner ist mit seiner Crew um das Wohlbefinden der Gäste an Bord bemüht. Nach der „sicheren Impf-Landung“ gelangt jeder frisch Geimpfte über den gleichen Weg wieder zurück in die Check-In Halle.

"Die Impfung schützt vor schweren Verläufen."

Univ. Prof. Dr. Thomas Staudinger

Datum: Dienstag, 9. November 2021

Zeit: 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Ort: Flughafen Salzburg, Check-In Schalter 21 und 22

Corona-Situation kritisch

Indes verschlechtert sich die Corona-Situation in Österreich aufgrund die Schutzimpfung verweigernder Egoisten und Covidioten jeden Tag weiter. So sind etwa im AKH Wien auf der Station von Univ. Prof. Dr. Thomas Staudinger 100 Prozent der Corona-Patienten ungeimpft, das Durchschnittsalter der Patienten liegt bei 45 Jahren, die jüngste Patienten ist eine 25-jährige Mutter, die ihr Baby noch nie gesehen hat.

Der Mödlinger Bürgermeister Hans Stefan Hintner forderte deshalb bereits vor wenigen Tagen, dass ungeimpfte Corona-Patienten ihren Platz in der Intensivstation verlieren sollten.

Verantwortungsvolle Fluglinien wie Qantas und Air New Zealand haben längst eine Impfpflicht für ihr Personal eingeführt und darüber hinaus eine Impfpflicht für Passagiere angekündigt.

(red HP / SZG)