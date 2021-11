Lufthansa Unternehmensgruppe mit zusätzlichen Flügen

Die Airlines der Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings) bieten zur anstehenden Urlaubszeit über Weihnachten und Neujahr rund 80.000 zusätzliche Sitzplätze auf 440 Extra-Flügen an. Mit Wiederaufnahmen von Zielen und Frequenzaufstockungen bestehender Verbindungen oder dem Einsatz größerer Flugzeuge reagieren die Airlines auf die seit Wochen ansteigende Nachfrage nach Flügen in die Weihnachtsferien. Was Airlinemanager jubeln lässt, lässt Mediziner die Haare zu Berge stehen. Reisen hat sich längst als massiver Treiber der Corona-Pandemie erwiesen und gerade in Österreich und Deutschland explodierten die Infektionszahlen derzeit wieder. Gerade deshalb sollten die Menschen physische Kontakte reduzieren, anstatt zu Reisen.

Allein von den Drehkreuzen München und Frankfurt bietet Lufthansa in der Weihnachtszeit mehr als 120 zusätzliche Flüge mit einer Kapazität von 25.000 Sitzplätzen an, heißt es in einer Presseerklärung.

In den USA werden besonders oft New York und Ziele im Bundesstaat Florida gebucht. In Europa besonders nachgefragt sind Ziele auf dem spanischen Festland und den Kanaren, Portugal und weitere Sonnenziele im Mittelmeerraum sowie Skandinavien. Neben diesen Flugzielen stehen die schneesicheren Skigebiete in Lappland (Nord-Finnland) wieder im Flugplan. So erreicht man über Weihnachten und Neujahr ab Frankfurt Ivalo und Kuusamo sowie ab München Kittilä in Lappland und Tromsö in Norwegen – Nordlicht inklusive.

Alle Flüge sind ab sofort buchbar. Bei der Planung sollten Flugreisende jeweils die entsprechenden aktuellen Einreise- und Quarantänevorschriften beachten. Informationen finden Gäste auch unter www.auswaertiges-amt.de.

(red / LH)