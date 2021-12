Covidiot fliegt aus United-Maschine

In den USA hat United einen Passagier aus einem Flugzeug entfernt, der in provokanter Art und Weise gegen die Maskentragepflicht verstoßen hat, weil er diese - seiner wirren Argumentation zufolge - für unnötig hält.

Als "Unsinn", "dumm" und "absurd" bezeichnete ein 38-jähriger Passagier an Bord einer Maschine der United in den USA die Maskenpflicht. Dass weltweit in Medizinerkreisen Konsens über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme herrscht und unzählige wissenschaftliche Studien Wirksamkeit von Masken beim Kampf gegen die Pandemie belegen war dem Mann entweder egal oder unbekannt. Jedenfalls hatte er sich einen roten Strint-Tanga über das Gesicht gezogen, um gegen die Maskenpflicht zu demonstrieren.

"Niemand hat das Recht mir zu sagen, wie ich mich an Bord verhalten muss", pöbelte er die Besatzung an.

Da Adam J. wirr und aggressiv auf die Aufforderungen des Personals, sich regelkonform zu verhalten, reagierte, wurde er schließlich aus der Maschine geworfen.

(red)