Emirates Boeing 777 schoss beim Start über das Pistenende hinaus

Das Flugzeug vom Typ Boeing 777-300ER, A6-EQI, sollte als Flug EK 231 von Dubai nach Washington fliegen. Wie der "Aviation Herald" berichtet, sei die Maschine beim Startlauf über das Pistenende hinausgeschossen und habe am Ende der so genannten "Safety area" abgehoben - 90 Meter vor den Antennen des Instrumentenlandesystems. Der Zweistrahler habe die ersten bewohnten Häuser in Flughafennähe in einer Höhe von gerade einmal 75 Fuß (etwa 23 Meter) überflogen und erreichte Washington ohne weitere Zwischenfälle.

Nach dem Rückflug von Washington nach Dubai wurde der Jet laut dem Bericht des Fachportals gegroundet. Die Maschine soll nämlich bereits beim beinahe missglückten Start in Dubai beschädigt worden sein.

Eine Woche nach dem Vorfall habe Emirates unter Bezugnahme auf den Vorfall eine Sicherheitsanweisung an sämtliche Piloten herausgegeben.



