Emirates eröffnet neue Lounge für junge Fluggäste

Auch die jüngsten Fluggäste, die als unbegleitete Minderjährige mit Emirates fliegen, kommen ab sofort in den Genuss einer neuen, speziell für sie eingerichteten Lounge am Dubai International Airport, wie die Fluglinie mitteilte.

Die Emirates Lounge für unbegleitete Minderjährige ist rund um die Uhr geöffnet und bietet unterhaltsame Videospiele, Getränke und Snacks, bequeme Sitzgelegenheiten, kostenloses WLAN und kindgerechte Waschräume.

Eltern oder Erziehungsberechtigte, die den Emirates-Service für unbegleitete Minderjährige im Voraus gebucht haben, können die jungen Passagiere am Terminal 3 des Flughafens Dubai in die geschulten Hände des Emirates-Teams übergeben: Das Team checkt die jungen Passagiere für ihre Flüge in einem speziellen Lounge-Bereich ein. Dieser befindet sich zwischen den Check-in-Hallen für Economy und First/Business Class.

Nach Abschluss des Check-ins werden die jungen Fluggäste von Mitarbeiter:innen des Emirates-Flughafenservices durch die Einreise- und Sicherheitskontrolle begleitet. Anschließend werden sie zu ihrer speziellen Abfluglounge in der Flughalle und von dort zum Flugsteig gebracht. Unbegleitete Minderjährige genießen außerdem Vorrang beim Boarding. Das Kabinenpersonal von Emirates hilft jungen Passagieren dabei, ihren Sitzplatz zu finden und sich für ihren Flug einzurichten.

Und auch kulinarisch bleiben keine Kinderwünsche offen: An Bord werden die minderjährigen Fluggäste mit köstlichen Mahlzeiten und Snacks versorgt, die speziell für ihren Geschmack entwickelt wurden. Spielzeug und Aktivitätspakete gehören ebenso zu Ausstattung wie Kopfhörer in Kindergröße, um die Auswahl von über 50 Disney-Filmen und mehr als 130 Fernsehkanälen zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Der Emirates-Service für unbegleitete Minderjährige muss vor Reiseantritt gebucht werden und ist für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren verfügbar. Mit einer Sonderanfrage für alleinreisende Minderjährige zwischen 12 und 15 Jahren werden auch diese Passagiere gerne vom Emirates-Team auf ihrer Reise begleitet. Weitere Informationen gibt es hier.

(red / EK)