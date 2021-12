Emirates SkyCargo transportiert 600 Millionen Dosen der Covid-19-Impfstoffe

Covid-19 hält die Welt weiter in Atem und mit der neuen Omikron-Variante könnte die Pandemie rasch neu an Fahrt gewinnen. "Emirates SkyCargo ist bestrebt, weiterhin einen Beitrag zur schnellstmöglichen Rückkehr zur Normalität zu leisten und die Versorgung mit Impfstoffen vor allem für benachteiligte Länder voranzutreiben", teilte das Unternehmen mit.

Von den bisher 600 Millionen durch das Unternehmen transportierten Impfdosen wurden allein 200 Millionen im Oktober und November 2021 abgefertigt."Mit der großen Reichweite über sechs Kontinente hinweg, der Kapazität an Großraumflugzeugen und der Expertise in der Kühlkettenlogistik wird Emirates SkyCargo auch in den kommenden Monaten ein zuverlässiger Partner für die Verteilung der COVID-19-Impfstoffe sein", wird betont.

(red / EK)