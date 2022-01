ANA integriert auch Geschäftsreisen in ihre Nachhaltigkeits-Fluginitiative

ANA bringt mehr Tempo in die beschleunigte Einführung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF): Die Airline weitet ihr Angebot im Rahmen der „SAF Flight Initiative“ jetzt auf Geschäftsreisen ihrer Unternehmenspartner aus. Das im Oktober 2021 gestartete Programm zielt darauf ab, den Anteil nachhaltiger Flugkraftstoffe zu steigern und so die mit Geschäftsreisen verbundenen Emissionen zu reduzieren. Ursprünglich war das Programm zunächst nur für den Bereich Fracht entwickelt worden.

ANA will damit nach eigenen Angaben in ihrer Presserklärung auch beim frühzeitig begonnenen SAF-Einsatz eine Vorreiterrolle übernehmen und dieses Programm auf Firmenkunden ausweiten, die zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen wollen. Unternehmen, die sich für die Fluginitiative von ANA anmelden, erhalten ein Zertifikat, das die Verringerung der Kohlenstoffemissionen bestätigt.

„Seit dem Start der 'SAF Flight Initiative' für den Frachtbereich im Oktober vergangenen Jahres war die Resonanz sowohl in Japan als auch aus dem Ausland viel größer, als wir erwartet hatten. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, glaube ich, dass das Umweltbewusstsein in der Unternehmenswelt in Zukunft noch weiter zunehmen wird“, sagte Shinichi Inoue, Executive Vice President für den Bereich Sales & Marketing. „Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um eine nachhaltig wirtschaftende Gesellschaft zu schaffen und den blauen Himmel an die nächste Generation weiterzugeben.“

Ab April 2022 wird die Tokioter Börse neu strukturiert und verlangt von den im Prime Market notierten Unternehmen, dass sie auf der Grundlage des kürzlich überarbeiteten japanischen Corporate-Governance-Kodex bestimmte ESG-bezogene Maßnahmen veröffentlichen. ANA begrüßt diese neuen Initiativen und wird auch weiterhin Produkte und Dienstleistungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen einführen.

Im Rahmen der „ANA Future Promise“-Initiative hat das Unternehmen eine Reihe ehrgeiziger Schritte unternommen, um die Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt zu minimieren. Darunter sind auch Programme zur Verringerung von Plastikmüll und die Ausgabe von auf Nachhaltigkeit basierenden Anleihen. Aufgrund des Engagements für Nachhaltigkeit wurde ANA fünf Jahre in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen.

(red / NH)