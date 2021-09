ANA (All Nippon Airways) gewinnt globale Skytrax-Auszeichnungen für Sauberkeit und Servicequalität

ANA, größte japanische Fluggesellschaft und seit neun Jahren in Folge mit fünf Skytrax-Sternen ausgezeichnet, bekam bei den diesjährigen Skytrax World Airline Awards insgesamt vier der prestigeträchtigen Preise verliehen. Die Airline wurde unter anderem erneut für die weltweit höchste Sauberkeit in der Kabine und den weltweit besten Flughafenservice ausgezeichnet. Auf asiatischer Ebene bekam ANA zwei Awards in den Kategorien „bestes Airline-Personal Asiens“ und „beste First Class Lounges in Asien“. Darüber hinaus wurde das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge mit dem dritten Platz in der Kategorie „Airline of the Year“ ausgezeichnet.



World's Best Airline Cabin Cleanliness

Diese Auszeichnung, die ANA bereits zum dritten Mal erhielt, wird an die Fluggesellschaft mit der höchsten Bewertung für Hygiene und Sauberkeit in ihren Flugzeugkabinen verliehen. Während einer globalen Pandemie wurden die ANA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Japan und auf der ganzen Welt für ihre außergewöhnlichen Bemühungen ausgezeichnet, Standards für Hygiene und Sauberkeit zu setzen. ANA führt seit Juni 2020 im Rahmen von „ANA Care Promise“ alle möglichen Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von Covid-19 aus. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden alle Dienstleistungen unbesorgt nutzen können.



Im Rahmen von „ANA Care Promise“ wird die Flugzeugkabine regelmäßig gründlich belüftet und desinfiziert. Das Kabinenpersonal trägt Masken und Handschuhe sowie in einigen Fällen zusätzlich Augenschutz. Darüber hinaus werden auf Anfrage Desinfektionstücher auf Alkoholbasis und Masken ausgegeben. Einige Dienstleistungen auf den Flügen wurden vorübergehend ausgesetzt oder vereinfacht, um eine saubere und hygienische Umgebung zu gewährleisten. Ferner sind die Bordtoiletten mit Griffen und Verschlussmechanismen ausgestattet, die es den Fluggästen ermöglichen, beim Öffnen der Toilettentüren die Ellbogen zu benutzen. Derzeit wird die komplette Flotte entsprechend umgerüstet.



World's Best Airport Services

Diese Auszeichnung, die ANA jetzt bereits achtmal erhalten hat, wird an die Fluggesellschaft mit der höchsten Bewertungszahl für den gesamten Service am Flughafen verliehen. ANA verdiente sie sich unter anderem mit der Einführung von automatischen Gepäckabfertigungsautomaten „ANA Baggage Drop (ABD)“ am Flughafen Itami, wo auch die Abflugschalter neugestaltet wurden. Dasselbe System ist bereits an den Flughäfen Haneda, New Chitose, Fukuoka und Naha im Einsatz. Zudem führte die Airline zusätzliche Schleusen an der Sicherheitskontrolle im Terminal 2 des Flughafens Haneda ein sowie einen Reservierungsdienst für den Flughafentransport. Er ermöglicht es den Passagieren, Privatwagen und Taxis zu bestimmten Orten zum Festpreis zu reservieren.



Bestes Airline-Personal in Asien

Diese Auszeichnung, die ANA jetzt bereits zum sechsten Mal erhalten hat, wird an Fluggesellschaften mit Sitz in Asien verliehen, die mit ihrem Flughafenpersonal und ihrer Kabinenbesatzung die beste Servicequalität für Fluggäste bieten. Belohnt wurde das Unternehmen unter anderem für Schulungen des Personals am Counter, an den Check-in-Schaltern und in den Lounges für eine bessere und verständlichere Interaktion mit den Kunden. Zudem organisierte die Airline Wettbewerbe an Flughäfen in Japan und Übersee, bei denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Kunden verbessern konnten.



Beste First Class Lounge in Asien

Diese Auszeichnung, die der japanische Marktführer nun zum ersten Mal erhielt, wird an die Fluggesellschaft mit der höchsten Bewertung für ihre First-Class-Lounges in Asien vergeben. Die ANA-Lounges bieten nicht nur ein hervorragendes Angebot an Speisen und Getränken, sondern auch Einrichtungen und Dienstleistungen, die auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse aller ANA-Passagiere zugeschnitten sind.

(red / NH)