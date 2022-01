Rapider Kabinendruckverlust auf LOT-Flug nach Brüssel

Als Flug LO 223 befand sich der Embraer E195 mit der Kennung SP-LND am 24. Jänner auf dem Weg von Warschau nach Brüssel, als es in einer Flughöhe von 34.000 Fuß plötzlich zu akuten Problemen mit dem Kabinendruck kam. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen wie Crew und Passagiere Sauerstoffmasken tragen. Die Piloten leiteten umgehend einen Notsinktflug ein, informierten die Flugsicherung und landeten in Düsseldorf, von dem sich die Maschine zum Zeitpunkt des Zwischenfalls rund 400 Kilometer entfernt befand.

Die Passagiere wurden mit einem Ersatzflugzeug von Düsseldorf nach Brüssel geflogen.

(red)