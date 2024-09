Druckabfall: A330 der Lufthansa muss Transatlantikflug abbrechen

Der Airbus A330-300, D-AIKL, befand sich am 16. September auf dem Weg von Frankfurt nach Dallas Forth Worth, als es im irischen Luftraum plötzlich zu Problemen mit dem Kabinendruck kam, welche die Piloten veranlassten, einen Notsinkflug auf 10.000 Fuß Höhe (etwa 3.000 Meter Höhe) durchzuführen. Lufthansa bestätigte "technische Probleme in Zusammenhang mit dem Luftdruck in der Kabine" und den Sinkflug auf 10.000 Fuß, der "aus Sicherheitsgründen" erfolgt sei.

Die Piloten entschieden sich zur Rückkehr nach Frankfurt, wo der zweistrahlige Langstreckenjet gegen 14 Uhr - rund vier Stunden nach dem Start - wieder sicher landete.

(red GP)