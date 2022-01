TU-204 kurz vor dem Start ausgebrannt

Die TU-204 mit der Kennung RA-64032 der Fluggesellschaft Aviastar sollte am 8. Jänner von Hangzhou in der Volksrepublik China nach Nowosibirsk in Russland fliegen. An Bord befanden sich 20 Tonnen Fracht und acht Besatzungsmitglieder. Laut dem Portal "Aviation Herald" hatte der Zweistrahler 26 Tonnen Treibstoff in den Tanks.

Während des Pushback brach aus vorerst unbekannter Ursache in der Kabine ein Feuer aus. Der Besatzung gelang es, sich in Sicherheit zu bringen. Die Maschine wurde trotz des raschen Einsatzes der Flughafenfeuerwehr völlig zerstört.

(red)