Feuer an Bord? Ryanair-Notlandung in Brest

Wegen Feueralarm musste eine Boeing 737 der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair in Brest notlanden.

Am 3. Jänner 2022 befand sich die Ryanair Boeing 737-800, EY-FY, als Flug FR 4052 auf dem Weg von Manchester nach Faro. In einer Flughöhe von 41.000 Fuß nördlich von Brest führte die Besatzung einen Notsinkflug auf Flugfläche 110 durch. Die Sinkrate betrug laut "Aviation Herald" rund 5.000 Fuß pro Minute. Grund für den Notsinkflug war ersten Berichten zufolge ein Feuer an Bord.

Wenig später setzte die Maschine auf der Piste 25L des Flughafens Brest auf, es erfolgte allerdings keine Evakuierung. Die Maschine befindet sich laut "Aviation Herald" nach wie vor in Brest.

(red)