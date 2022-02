Air France nimmt mehrere USA-Verbindungen wieder auf

Seit der Wiedereröffnung der US-Grenzen im November 2021 hat Air France ihre Flüge in die Vereinigten Staaten, das in Bezug auf die Sitzplatzkapazität führende Langstreckenziel der Fluggesellschaft, schrittweise ausgebaut.

Air France bedient derzeit 11 Ziele in den USA (Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, Seattle, San Francisco und Washington DC), wobei die Kapazität zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten 90 % der Kapazität entspricht des 2019-Niveaus. Für die Sommersaison 2022 (April – Oktober) plant Air France, die Kapazität auf US-Strecken weiter zu erhöhen. Ab dem 27. März 2022 wird das Unternehmen die Flüge zwischen Paris-Orly und New York JFK mit einem täglichen Flug wieder aufnehmen. New York wird somit von zwei Pariser Flughäfen angeflogen; Paris-Charles de Gaulle, das internationale Drehkreuz von Air France, und Paris-Orly mit insgesamt bis zu 7 täglichen Flügen.

Am selben Tag nimmt die Fluggesellschaft die Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Dallas (Texas) mit bis zu 5 wöchentlichen Flügen wieder auf. Schließlich wird Air France am 4. Mai 2022 zum zweiten Mal in Folge einen saisonalen Dienst zwischen Paris-Charles de Gaulle und Denver (Colorado) mit 3 wöchentlichen Flügen aufnehmen. Air France wird daher diesen Sommer ab Paris 14 Ziele in den Vereinigten Staaten anfliegen – Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York JFK, San Francisco, Seattle und Washington DC , mit fast 200 wöchentlichen Flügen, 20 % mehr als im Sommer 2019.

Frequenzen, Betriebstage, Flugpläne und Tarife können auf airfrance.com eingesehen werden. Dieser Flugplan kann sich aufgrund von Reisebeschränkungen ändern.

(red / AF)