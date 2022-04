Sommer 2022: Air France fliegt nahezu 200 Ziele an

Aktivitäten über dem Vorkrisenniveau auf Routen nach Nordamerika, Afrika, in die Karibik und in den Indischen Ozean.

Während der Hochsaison im Sommer wird Air France bis zu 196 Ziele auf 5 Kontinenten anfliegen, wobei der Flugplan durchschnittlich 90 % der im gleichen Zeitraum im Jahr 2019 eingesetzten Kapazität ausmacht.

Langstrecke: Mehr Kapazität als vor der Krise nach Nordamerika, Afrika, in die Karibik und in den Indischen Ozean

Auf dem Langstreckennetz werden die Aktivitäten von Air France von der lebhaften Nachfrage nach Flügen nach Nordamerika, Afrika, in die Karibik und in den Indischen Ozean angetrieben, Regionen, die sich während der Krise als widerstandsfähig erwiesen haben.

Auf diese Weise baut Air France die Kapazität von und nach den Vereinigten Staaten, dem führenden Langstreckenziel der Airline, weiter aus. In diesem Sommer werden fast 200 wöchentliche Flüge zu 14 Zielen durchgeführt, d. h. 20 % mehr als im Sommer 2019. Seit Beginn der Krise ausgesetzt, wurde der Dienst von Paris-Orly nach New York-JFK am 27. März zusätzlich zum Service von Paris-Charles de Gaulle wiedereröffnet. Insgesamt wird Air France in diesem Sommer bis zu 7 tägliche Flüge zwischen den beiden Städten durchführen.

Air France und Delta werden außerdem einen exklusiven „Shuttle“-Service zwischen Paris-Charles de Gaulle und New York-JFK mit 8 täglichen Flügen (6 Air France-Flüge und 2 Delta-Flüge) einführen. Ab Anfang Juni gibt es tagsüber regelmäßige Abflüge alle ein bis zwei Stunden von Paris Charles-de-Gaulle und fast stündlich ab dem späten Nachmittag für Abflüge von New York-JFK.*

Air France hat auch die Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und Dallas (Texas) mit bis zu 5 wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen. Schließlich wird die Fluggesellschaft am 4. Mai zum zweiten Mal in Folge eine saisonale Route zwischen Paris-Charles de Gaulle und Denver (Colorado) mit 3 wöchentlichen Flügen starten.

Air France verstärkt auch ihre Flüge nach Kanada, mit einer Kapazitätssteigerung von 25 % in diesem Sommer im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Auf diese Weise wird sie die führende europäische Fluggesellschaft in Bezug auf die Kapazität zwischen Europa und Kanada und startet am 17. Mai 2022 eine Nonstop-Strecke zwischen Paris-Charles de Gaulle und Quebec City.

In Afrika wird Air France durch das Hinzufügen von Frequenzen zu zahlreichen Zielen zu seinem Aktivitätsniveau vor der Krise zurückkehren. Es gibt zwei tägliche Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan (Côte d'Ivoire) und die saisonalen Verbindungen nach Sansibar (Tansania) und Banjul (Gambia) werden über die Sommersaison verlängert.

Schließlich hält Air France fast ihr gesamtes Netzwerk in Asien mit einer reduzierten Anzahl von Flügen aufrecht. Zusätzliche Frequenzen werden dem Flugplan nach Indien (Delhi, Bombay, Bangalore und Chennai) hinzugefügt, um die Wiedereröffnung des Landes für internationale Flüge mit Wirkung vom 27. März 2022 zu begleiten.

* Abflug von Paris Charles-de-Gaulle um 8:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30. Abflug von New York-JFK um 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00, 22:00, 23:00, 23:55. Kartenvorverkauf ab Anfang Juni.

Kurz- und Mittelstrecke: ein erweitertes Freizeitangebot und zusätzliche Kapazitäten zu den wichtigsten Zielen dieses Sommers

Auf dem Kurz- und Mittelstreckennetz setzt Air France ihre Strategie fort, Kapazitäten auf Strecken zu Urlaubszielen umzuschichten. Im Juli und August wird sie eine Kapazität ähnlich dem Vorkrisenniveau anbieten, mit dem Start in diesem Sommer von 23 saisonalen Strecken von Paris-Charles de Gaulle, darunter 3 neue Ziele: Zakynthos* (Griechenland), mit 2 wöchentlichen Flügen ab dem 9. Juli , Tirana* (Albanien), mit 2 wöchentlichen Flügen ab 9. Juli und Teneriffa (Spanien), als Fortsetzung der Wintersaison.

Ab Paris-Orly werden während der gesamten Sommersaison neue Strecken nach Algier (Algerien – 3 tägliche Flüge, vorbehaltlich der Wiedereröffnungsbedingungen des Landes) und Tunis (Tunesien – 1 täglicher Flug ab dem 29. Mai) angeboten, zusätzlich zu den Verbindungen von Paris-Charles de Gaulle. Hinzu kommen zusätzliche Frequenzen nach Ibiza, Palma de Mallorca (Spanien) und Bari (Italien), die bereits 2021 angeflogen werden.

Schließlich werden 47 saisonale Sommerdienste auf dem Inlandsnetz bei Abflug aus den französischen Regionen verfügbar sein. Dieses Angebot umfasst 4 neue Strecken zu internationalen Zielen (Marseille - Santorini ab dem 8. Juli, Marseille - Tunis ab dem 9. Juli, Nizza - Heraklion ab dem 8. Juli und Nizza - London Heathrow ab dem 9. Juli) sowie Strecken in Frankreich, insbesondere nach Korsika, das dieses Jahr von Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly, Pau, Rennes und Straßburg aus bedient wird.

Transavia wird auf dem Inlandsnetz von Paris-Orly nach Brest, Biarritz, Montpellier, Perpignan, Pau und Toulon operieren.

Flugplan für Juli und August 2022 mit Abflug von Paris-Charles de Gaulle und Paris-Orly

Metropolregion Frankreich: Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Castres, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nizza, Rennes, Toulouse

Europa: Alicante, Amsterdam, Athen, Basel/Mulhouse, Barcelona, ​​Bari, Belgrad, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologna, Bukarest, Budapest, Cagliari, Catania, Kopenhagen, Korfu, Cork, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Edinburgh, Faro, Florenz, Frankfurt, Genf, Göteborg, Gran Canaria, Hamburg, Hannover, Helsinki, Heraklion, Ibiza, Istanbul, Krakau, Lissabon, Ljubljana, London, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Mailand, München, Mykonos, Neapel , Newcastle, Nürnberg, Olbia, Oslo, Palermo, Palma de Mallorca, Pisa, Porto, Prag, Rhodos, Rom, Santorini, Sevilla, Sofia, Split, Stockholm, Stuttgart, Tiflis, Teneriffa (neu), Thessaloniki, Tirana (neu) , Turin, Valencia, Venedig, Wien, Warschau, Eriwan, Zagreb, Zakynthos (neu), Zürich

Französische Überseegebiete, Karibik und Indischer Ozean: Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, Havanna, Port-Louis (Mauritius), Papeete, Pointe-à-Pitre, Punta Cana, Saint-Denis de la Réunion, Santo Domingo, Saint- Martin

Mittlerer Osten: Beirut, Kairo, Dubai, Tel Aviv

Afrika: Abidjan, Abuja, Accra, Agadir, Alger, Bamako, Banjul, Bangui, Brazzaville Casablanca, Conakry, Cotonou, Dakar, Djerba, Dschibuti, Douala, Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Marrakesch, Malabo , Monastir, Nairobi, N’Djamena, Niamey, Nouakchott, Oran, Ouagadougou, Pointe Noire, Rabat, Tanger, Tunis, Yaoundé, Sansibar

Nordamerika: Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Minneapolis, Montreal, New York JFK, Quebec City (neu), San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Washington, D.C

Südamerika: Bogota, Buenos Aires, Fortaleza, Lima, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo, San Jose

Asien: Bangalore, Bangkok, Peking, Chennai, Delhi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapur, Shanghai, Tokio

Pazifik: Papeete

Internationaler Flugplan bei Abflug aus französischen Regionen (Juli/August 2022)

Bei Abflug von Marseille: Amsterdam, Athen, Catania, Korfu, Heraklion, Santorini, Tunis

Bei Abflug von Biarritz: Genf

Bei Abflug von Lyon: Bologna

Bei Abflug von Nantes: Amsterdam

Bei Abflug von Nizza: Athen, Heraklion, London, Tunis

Bei Abflug von Rennes: Amsterdam

Bei Abflug von Toulouse: Athen

Flugpläne, Betriebstage und Tarife sind online unter airfrance.com und transavia.com verfügbar.

Dieser Flugplan kann sich ändern und unterliegt der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Es wird im Einklang mit den geltenden Gesundheitsmaßnahmen in den verschiedenen Ländern oder angeflogenen Zielen umgesetzt.

Air France fordert seine Kunden auf, sich vor Reiseantritt bei der Ankunft am Zielort über die Einreisebedingungen und die erforderlichen Dokumente zu informieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.airfrance.traveldoc.aero .

Air France bietet derzeit im Rahmen ihrer Geschäftspolitik vollständig modifizierbare Tickets an. Kunden können somit ihre Reservierung kostenlos ändern1 oder einen erstattungsfähigen2 Gutschein anfordern, wenn sie nicht mehr reisen möchten. In beiden Fällen muss der Kunde seinen Antrag vor Abflug stellen. Wenn die Fluggesellschaft den Flug storniert, können Kunden ihre Reise verschieben, eine vollständige Ticketrückerstattung beantragen oder einen Gutschein erhalten, der auch erstattet wird, wenn er nicht verwendet wird.

Das Gesundheitsengagement von Air France

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kunden und Mitarbeiter von Air France stehen im Mittelpunkt der Bemühungen des Unternehmens. Air France verpflichtet sich, seinen Kunden in jeder Phase ihrer Reise bei der Ankunft am Flughafen optimale Gesundheits- und Hygienebedingungen zu bieten. An Bord des Flugzeugs und während der gesamten Reise ist das Tragen einer chirurgischen Maske obligatorisch. Die Luft in der Kabine wird alle 3 Minuten erneuert. Das Luftrecyclingsystem an Bord von Air France-Flugzeugen ist mit HEPA-Filtern (High-Efficiency Particulate Air) ausgestattet, die mit denen identisch sind, die in Operationssälen von Krankenhäusern verwendet werden. Air France hat auch die Flugzeugreinigungsverfahren verstärkt, insbesondere durch die Desinfektion aller Oberflächen, die mit Kunden in Kontakt kommen, wie Armlehnen, Tabletttische und Bildschirme vor jedem Flug.

(red / AF)