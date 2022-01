Air France automatisiert Überprüfung des französischen Impfpasses

Im Juli 2021 führte Air France den „Ready To Fly“-Service ein, einen kostenlosen und optionalen Service, der Kunden vor der Ankunft am Flughafen bestätigt, dass sie über die erforderlichen Gesundheitsdokumente für ihre Reise verfügen. Dieser Service bietet Kunden mehr Sicherheit und ein reibungsloseres Reiseerlebnis, da mehrere Kontrollen am Abreisetag vermieden werden, heißt es seitens der Airline.

Ready To Fly ist derzeit auf mehr als 140 Strecken bei Abflügen von 80 Flughäfen verfügbar,was mehr als 600 täglichen Flügen entspricht, darunter:

- Alle Inlandsflüge in Frankreich und nach/von Korsika und den französischen Überseedepartements;

- Flüge nach/von den Vereinigten Staaten, Argentinien, Chile und Brasilien;

- Flüge von Frankreich nach Deutschland, Spanien, Griechenland, Italien, Portugal, Gabun und Senegal;

- Flüge nach Frankreich bei Abflug aus Europa und Kanada.

Seit seiner Einführung wurde Ready To Fly laut Air France von über 600.000 Kunden genutzt.

Seit dem 24. Jänner 2022 ist der Impfpass auf Inlandsflügen in Frankreich für Passagiere ab 16 Jahren obligatorisch (ausgenommen Flüge nach/von Korsika und den französischen überseeischen Departements). Um die für die Bearbeitung der eingereichten Dokumente erforderliche Zeit zu verkürzen, ersetzt Air France die manuelle Überprüfung des Impfpasses durch eine automatisierte Überprüfung, sodass Kunden, die in Frankreich reisen, eine sofortige Bestätigung erhalten.

Diese Funktion steht einige Tage vor dem Abflug zur Verfügung, genau wie bei jedem anderen Überprüfungsprozess für Ready To Fly-Dokumente – Kunden erhalten eine E-Mail von Air France, in der sie aufgefordert werden, ihren Impfpass auf einer sicheren Online-Plattform hochzuladen. Kunden, die den Pre-Validation-Service nicht genutzt haben, können alternativ am Abflugtag beim Check-in an einem Self-Service-Kiosk am Flughafen den QR-Code ihres Impfpasses scannen. Dieser Service ist derzeit in Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Mülhausen, Nantes, Nizza, Straßburg und Toulouse verfügbar. Diese Funktion wird in den kommenden Monaten in den Online-Check-in-Prozess integriert. Die Validierung des Impfpasses vor Reiseantritt wird die Anzahl der am Flugsteig erforderlichen manuellen Kontrollen begrenzen und die Flugpünktlichkeit verbessern.

