Air France mit neuem Ziel in Kanada

Sommer 2022: Air France fliegt Quebec City von Paris-Charles de Gaulle an. Air France ist seit 71 Jahren in Kanada präsent und wird auch seine anderen kanadischen Ziele anfliegen: Montreal, Toronto und Vancouver.

Air France erweitert seinen Service nach Kanada, dem zweitgrößten Langstreckenmarkt der Fluggesellschaft in Bezug auf angebotene Sitzplätze.

Ab dem 17. Mai 2022 fliegt Air France dreimal wöchentlich dienstags, donnerstags und samstags von Paris-Charles de Gaulle zum Jean Lesage International Airport (YQB) in Québec.

Die Flüge werden mit Airbus A330-200 durchgeführt, die mit den neuen Reisekabinen ausgestattet sind und über eine Kapazität von 224 Sitzplätzen verfügen (36 in Business, 21 in Premium Economy und 167 in Economy).

(red / AF)